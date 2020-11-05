Пять простых выводов по матчу Севилья – Краснодар 4 ноября 2020

Фото: ФК Севилья

«Краснодар» выдал отличный первый тайм в Лиге чемпионов в матче против «Севильи», поведя в счете 2:0, но не смог удержать победу и даже ничью и уступил 3:2. Испанцы вдесятером смогли переломить ход игры. «КП» рассказывает о пяти самых интересных моментах поединка Севилья - Краснодар 4 ноября 2020.

Матвей Сафонов не дрогнул

Несмотря на то, что «Краснодар» пропустил трижды, вряд ли в этом можно обвинить голкипера «быков». У Матвея Сафонова было немало работы и от ошибок, которые были в игре против «Челси» не осталось и следа. На счету вратаря семь сейвов в этом матче. Это значит, что вызов в сборную России на ближайшие матчи для Матвея совершенно оправдан.

Шапи вернулся

Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в основной состав команды и забил прекрасный гол со штрафного. Полузащитник пытался созидать в атаке и отрабатывал в защите, играя все увереннее. После матча Шапи был настолько раздосадован поражением, что устроил разнос в раздевалке, высказывая претензии команде. Это подтверждает, что футболист полон желания играть и у него есть шансы быть более полезным для «Краснодара».

С Кайо нужно что-то делать

Кайо приехал в «Краснодар» на позицию центрального полузащитника, однако тренерский штаб начал его наигрывать в обороне. Бразилец показывает очень нестабильную игру, чередуя классные матчи с неудачными. Вторых становится все больше. В игре против «Севильи» он решил повозиться с двумя игроками атаки у своей штрафной и натуральным образом «привез» гол, который позволил сопернику сравнять счет.

Лопетеги перевернул игру заменами

Тренер «Севильи» Хулен Лопетеги уже в первом тайме после двух пропущенных мячей провел две замены. Испанцы смогли отыграть один мяч в обновленном составе. А во втором тайме исход встречи решил выход Эн-Несири, оформившего дубль.

«Краснодару» не хватило характера

Если в прошлых встречах неудачи «Краснодара» объясняли проблемами с составом, то в этом случае «быкам» явно не хватило опыта и характера. Матч складывался наилучшим образом для российского клуба, а в конце тайма испанцы остались вдесятером. Но «Севилья» в меньшинстве оказалась более заряженной на победу и создала массу моментов, добившись победы.