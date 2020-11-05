«Без маски никуда»: На Кубани нарушителей режима повышенной готовности будут жестко штрафовать

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодаре завершилось заседании оперштаба. Спойлер: локдауна на Кубани пока не планируется. Но очередное совещание власти региона посвятили возможной опасности распространения коронавирусной инфекции. Какие меры решено принять?

Главный итог заседания - карантин и дополнительные ограничения вводиться в регионе не будут. Но контроль соблюдения режима повышенной готовности ужесточат.

Особое внимание будет уделено контролю в местах скопления людей. Здесь число рейдовых групп значительно увеличат. И уже не получится зайти в магазин или проехать в трамвае без индивидуальных средств защиты.

Каждый день рейды намечено организовать в магазинах, ресторанах и кафе. Клубам и бары, которые будут работать 00:00 до 07:00 грозит приостановка деятельности до 90 суток за нарушение режима работы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Вениамин Кондратьев объявил об ужесточении соблюдения режима из-за коронавируса. Глава Кубани считает, что вводить новый карантин предпосылок нет.

Штрафы грозят не только юридическим лицам, но и физическим. Нарушителей будут наказывать рублем несоблюдение масочного режима в общественном транспорте и социальной дистанции.