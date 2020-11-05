«Не умел плавать, но рискнул сделать селфи на фоне бушующего моря»: «Комсомолка» прошла по следам пропавшего основателя Skillbox Игоря Коропова

Игорь Коропов. Фото: vk.com/koropovigor

Основателя Skillbox Игоря Коропова пятые сутки ищут в Сочи. Парень приехал на курорт вместе с компанией из восьми человек. Прилетели отдыхать, не работать. А через несколько дней отдыха Игорь пропал. Сначала на набережной в Имеретинке нашли его телефон, потом - рюкзак у пирса...

По всему Сочи сейчас висят эти объявления

"Комсомолка" прошла путем Игоря Коропова, чтобы выяснить, что могло случиться с основателем онлайн-университета современных digital-профессий Skillbox.

Когда Коропов приехал в Сочи, поселился вместе с компанией в одном из дорогих отелей курорта в Оимпийском парке, где номер в сутки стоит от 20 тысяч рублей и выше. Направляемся туда и сразу - в бар. Говорят, что в ту ночь, когда Игорь пропал, он с товарищами как раз расположился в этой зоне. 31 октября за окном дул ветер, море штормило, а товарищи сели у стойки и о чем-то беседовали.

- А правда, что тут на моем месте сидел Игорь Коропов, ну парень, которого сейчас ищут спасатели? - спрашиваю у бармена, пока он делает коктейль. Парень напрягся?

- Извините, но я ничего не знаю. В ту ночь не я работал, - говорит бармен. - Знаю только, что компания о чем-то спорила, а потом Коропов сказал друзьям, что пошел спать.

Дальше, как говорят следователи, основатель Skillbox поднялся в номер, взял рюкзак, положил в него ноутбук, наушники и паспорт.

Игорь Коропов. Фото: vk.com/koropovigor

Меня в номер не пустили, сослались на то, что он занят. Поэтому дальнейший путь Игоря Коропова повторяем с того места, откуда он вышел - из дверей отеля.

По камерам видеонаблюдения уже установили, что парень вышел из отеля и взял самокат. Он был припаркован рядом.

И правда - у выхода в ряд стоят самокаты. Беру один из них и мчу на набережную. На тот самый пляж Имеретинской низменности. Останавливаюсь на том самом пирсе, где Игоря видели последний раз камеры.

Тут он установил на пирсе на штативе телефон и стал снимать. Я тоже достаю мобильник и включаю камеру. Вид - завораживает. Море бушует, волны летят вверх и дует ветер. Говорят, в ту ночь, когда Игорь Коропов пропал, тоже было ветренно и море штормило. Но только шторм был сильнее. Я стоял и на меня летели капли воды, но если волны выше - запросто могло и смыть. По видеокамерам путь Игоря - только до моря, дальше – темнота...

Телефон Игоря рано утром найдет бармен из соседней кальянной, когда засобирается с работы домой. Заглядываю туда.

- Я шел домой, увидел самокат лежит, он еще работал и считал деньги, - рассказал мужчина, который и нашел вещи Игоря. Он оказался куда разговорчивее бармена в отеле. - А рядом увидел телефон, ну я поднял его. И сразу позвонил на последний номер, который был в вызовах. Через несколько минут пришел парень и забрал мобильник.

Так друзья Коропова узнали, что он не спит в номере, а пропал. Они заявили в полицию и обратились в поисковый отряд «Лиза –Алерт».

-Мы организовали порядка двухсот волонтеров, которые репостили информацию в социальных сетях, расклеивали объявления с данными Коропова. Почти двадцать человек обследовали многокилометровую территорию Имеретинской низменности, но работа продолжается и сейчас, - рассказала координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Карина Пукалова.

К поискам подключились сочинские полицейские. Они осматривали территорию и опрашивали всех, в том числе и рыбаков.

Игорь Коропов. Фото: vk.com/koropovigor

- Так один из рыбаков принес в отделение рюкзак пропавшего парня, - рассказал источник в УВД Сочи. - Рыбак 2 ноября, когда море немного успокоилось, на катере вышел в море и ловил рыбу в километре от берега южнее стадиона «Фишт». Но вместо улова поймал рюкзак. В нем мы и нашли все то, что брал с собой Коропов, уходя из отеля – ноутбук, наушники и паспорт.

Когда Игорь Коропов вышел из отеля, на нем была белая толстовка и черные брюки.

- По нашим данным, когда он приехал к морю на самокате, то телефон на штативе выставил в положение для съемки, а сам стоял на пирсе, на фоне бурного моря. Его могли сбить волны, он упал, а поскольку плавать не умел, стихия беспощадно справилась с ним, унося в море. Думаем, что это несчастный случай, - поделился своими предположениями сотрудник правоохранительных органов.

Игоря Коропова разыскивают водолазы и спасатели, поиск идет и с воздуха – работают квадрокоптеры.

Может, парень куда - либо уехал, а выброшенные на берег вещи - какой-то квест?

- Друзья парня говорят, что он не из таких, кто будет вот так шутить, - пояснил сайту "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах Сочи. Сами же товарищи, с которыми Игорь приехал на курорт, с журналистами общаться отказываются.

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