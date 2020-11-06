Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 ноября 2020: локдаун не планируется, но контроль ужесточен

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«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 6 ноября 2020 года. За прошедшие 24 часа сохранилась тенденция к увеличению числа заболевших: число заболевших коронавирусом - 137 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18065 человек. Среди них 1575 детей.

По данным оперативного штаба региона, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 318,3.

Власти Кубани отреагировали на подъем заболеваемости. В Краснодаре прошло заседание оперштаба. Это совещание власти региона посвятили возможной опасности распространения коронавирусной инфекции. Его главный итог - карантин и дополнительные ограничения вводиться в регионе не будут. Но контроль соблюдения режима повышенной готовности ужесточат.

В Сочи в ежедневном режиме мониторинговые группы проверяют работу предприятий общественного питания, торговли, сферы услуг, транспорта и средств размещения. Специалисты контролируют соблюдение персоналом всех санитарно-эпидемиологических мер.

– Всем необходимо мобилизовать работу по соблюдению масочного режима и режима повышенной готовности, чтобы удержать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом под контролем и не допустить новых очагов болезни. Это особенно актуально перед началом зимнего сезона респираторных заболеваний и гриппа, – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Использовать средства индивидуальной защиты предписано как персоналу, так и посетителям. Должностные лица несут персональную ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора в организациях вплоть до увольнения. Юридическим лицам за их нарушение грозит приостановление деятельности.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани нарушителей режима повышенной готовности будут жестко штрафовать. Таковы итоги заседания краевого оперштаба.

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