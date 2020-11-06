Видео столкновения Ferrari и McLaren в Сочи: полиция разбирается, с чьей страховки спишут миллионы на ремонт

Суммарная стоимость двух авто - 30 миллионов рублей. Фото: ОГИБДД УВД по городу Сочи

Два суперкара, суммарную стоимость которых оценивают в 30 миллионов рублей, не смогли разъехаться на витиеватой сочинской трассе. Появилось видео столкновения Ferrari и McLaren в Сочи.

- Зрелище еще то! Обычно на дороге они с такой скоростью пролетают, что и разглядеть не успеваешь. А тут стоят - горемыки, сколько хочешь разглядывай, - говорят очевидцы лакшери-ДТП.

К слову, правоохранители сейчас выясняют, с чьего из двух элитных автомобилей в итоге спишут деньги на ремонт.

- Водитель McLaren не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с Ferrari, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Впрочем, такие тачки в Сочи - не редкость. Владельцев дорогих машин привлекает черноморский курорт не только сложным рельефом, но и возможностью побывать на единственной в стране трассе для супергонок Формулы 1.

- За деньги на ней можно и погонять, если очень хочется, - сообщил "КП" - Кубань" источник в окружении организаторов гонок.