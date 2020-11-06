Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Коронавирус внес серьезные коррективы во многие сферы жизни людей. Медицина – первый пункт в этом списке. Врачи и медучреждения соблюдают строгие правила: круглосуточное ношение ковидных костюмов, постоянная дезинфекция помещений и закрытие больниц для родственников, которые хотят посетить пациентов. Все это необходимо, чтобы сдержать коварную инфекцию. Кроме того, во время пандемии выросло значение телемедицины. Благодаря видеосвязи врачи дистанционно могут консультироваться с коллегами по сложным вопросам, правильно назначать лечение, проводить операции.

Консультироваться онлайн с медиками предлагают и пациентам. Такие услуги появились в коммерческих клиниках Краснодара. По стоимости выходит как обычный, очный прием у врача в медучреждении. Звонок медику варьируется от 1500 до 2000 рублей.

- Как правило, такие консультации пользуются популярностью у тех пациентов, которые болеют коронавирусом в легкой форме дома. В связи с инфекцией они находятся на самоизоляции. Чтобы не подвергать кого-либо опасности, они сообщают о своем состоянии, не вызывая доктора. Терапевт, в свою очередь, может более тщательно следить за ходом лечения пациента, - объясняют «КП» - Кубань» в одной из частных клиник города.

Краснодарский медик объяснил, можно ли доверять интернет-врачам в пандемию.

- Назвать такие консультации полноценным приемом у врача нельзя. При личной встрече с пациентом терапевт не только слушает жалобы на самочувствие и проводит осмотр. Выполняется пальпация, которая помогает более точно обследовать человека, при необходимости измеряется давление, словом, доктор должен послушать пациента. Кроме того, чтобы назначить лекарства, врачу необходимо видеть более четкую картину болезни – для этого нужны результаты анализов и других исследований, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. – Отмечу, что согласно закону о телемедицине, вступившему в силу в 2018 году, в рамках дистанционной консультации врач не имеет права ставить пациенту диагноз, назначать лечение и выписывать лекарственные препараты.

Таким образом, онлайн-врач может выслушать человека, собрать анамнез, описать общую практику. Например, при заболеваниях, связанных с ОРВИ, обычно рекомендуется то-то и то-то. То есть врач имеет право давать справочную информацию.

Кроме того, специалист может расшифровать анализы или высказать альтернативное мнение по уже установленному диагнозу. Но о выписанных дистанционно рецептах речи идти не может.