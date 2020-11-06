В Адыгее задержали члена террористической организации

Задержанного сейчас допрашивают

В республике Адыгее задержали члена террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад" (запрещена в РФ). По данным УФСБ, он собирался организовать теракты в Волгограде.

Речь идет о выходце из Средней Азии. Оперативники установили его связь с террористами, которые были нейтрализованы 14 октября в Волгограде. Возбуждены уголовные дела.

Известно, что мужчина постил на страницах в соцсетях информацию экстремистского толка.

- Через социальную сеть "Одноклассники" он размещал аудио и видео, призывающих к расправе над сотрудниками правоохранительных органов, бороться с иноверцами и совершению терактов в России, - говорится в сообщении УФСБ по республике Адыгея.

Сейчас он находится под стражей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму.

Расследование продолжается. Устанавливаются другие возможные участники организации.

Напомним, в октябре группу боевиков ликвидировали также в Грозном . Одновременно были задержаны и другие участники межрегиональной ячейки - в Москве, Питере, Уфе и Майкопе.

- В отношении всех задержанных принимаются процессуальные решения. Расследование и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, - добавляют в ФСБ России.

Кроме того, вчера, 5 ноября, в Австрии были арестованы исламисты, среди которых есть и выходцы из России. Их подозревают в контактах с террористом, устроившим бойню на улицах Вены.

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