«Точно как Месси!»: УЕФА признало гол Магомеда Шапи-Сулейманова «Севилье» лучшим в туре

Фото ФК Краснодар

Мяч, забитый форвардом «Краснодара» Магомедом Шапи-Сулеймановым со штрафного в ворота испанской «Севильи» в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов, признан лучшим голом третьего тура.

Об этом говорится на официальном сайте Лиги.

Тщательно выстроенная стенка из пяти игроков не спасла «Севилью». Нападающий «Краснодара» выполнил удар с 24 метров практически идеально.

Фото ВК ФК Краснодар

Мяч просвистел над головами испанцев и угодил точно в ближнюю «девятку». Голкипер «Севильи» не успел сделать сколько-нибудь вразумительной попытки спасти ситуацию.

Гол молодого форварда отметили и многочисленные поклонники футбола в соцсетях. Они сравнивают его с мастерством ведущих мировых звезд.

- Точно, как Месси! Спасибо! Наше почтение! ,- пишут болельщики.

В матче против «Севильи» 4 ноября краснодарцы, к сожалению, не сумели удержать преимущество в два мяча и проиграли в итоге со счетом 3-2.