«У нас был заказ, кто жертва - мы не знали»: подробности о личностях убийц начальника краснодарского угрозыска, которых поймали спустя 22 года

Убийца во время следственного эксперимента. Фото: СК России.

Спустя 22 года в Краснодаре раскрыли громкое убийство начальника городского уголовного розыска Александра Ледовского и его сослуживца Валерия Соломатина. Напомним, их дерзки расстреляли в 1998 году. Все произошло на улице Дзержинского в поселке Пашковский. Полковник Ледовский созвонился со своим коллегой Соломатиным, и договорился, что заедет за ним по пути на работу. Оба сыщика жили недалеко друг от друга.

Когда машина начальника угрозыска остановилась на светофоре, в нее сзади врезались «Жигули». Милиционеры выскочили из салона и тут же были убиты. В считанные минуты город был взят милицией в кольцо. Однако поймать преступников не удалось. На то, чтобы разыскать преступников, потребовалось 22 года.

Фото: СК России.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», один из исполнителей убийства 56-летний Роман Соколов (имена здесь и далее изменены - Авт.) был задержан житель Астраханской области. За время, с момента расстрела сотрудников, он успел отсидеть за два других убийства, разбой и хранение оружия.

- Во время изоляции долгое время подозреваемого допрашивали. В итоге он признался в преступлении и сдал своего подельника, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник правоохранительных органах. - Еще один исполнитель - это 45-летний житель Астраханской области Игнат Суханов. По решениям суда он получил пожизненный срок за убийства и разбои.

Фото: СК России.

Несмотря на то, что оба мужчины взяли вину на себя, следователям они заявили, что не знали, кто их жертва.

- У нас был заказ. Мы его исполнили. Кого убиваем - не знали. Просто выполняли дело, - говорили они на допросе.

Отметим, что сейчас оба бандита сейчас ожидают суда в СИЗО Краснодара. Тем временем заказчик и пособники, участвовавшие в организации расправы в 1998 году, до сих пор находятся в розыске.

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