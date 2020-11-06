«Таблеток нет из-за программы, которая не работает»: в аптеках Сочи раскупили популярные противовирусные препараты

В аптеках раскупили популярные противовирусные препараты Фото: Александр АБРАМОВ

В аптеках Сочи исчезли популярные противовирусные лекарства.

- В аптеках отсутствует ряд антибактериальных, противовирусных препаратов, которые врачи назначают страдающим инфекционным заболеванием. Так, в аптечной сети нет арбидола, парацетамола, эритромицина, сульфадиметоксин левофлоцила, арпефлю и других, - сказала фармацевт одной из городских аптек Ольга Никанова.

Она отметила, что страдающие вирусными заболеваниями вынуждены приобретать другие препараты, которые есть в наличие.

- Больных очень много, поэтому противовирусные препараты, особенно гриппферон, приобретают по несколько упаковок, - подчеркнула фармацевт.

По ее информации, в настоящее время в фармацевтических компаниях выявлены партии фальсифицированного арбидола. В свою очередь, представитель городской аптечной сети Роман Булах подтвердил информацию об отсутствии в аптеках ряда антибактериальных и противовирусных препаратов.

- С 1 июля в России вводится программа маркировки лекарств «Честный знак», которая не позволяет аптекам оперативно приобретать необходимые лекарственные препараты у фармацевтических компаний, - сказал он.

Роман Булах напомнил, что ряд руководителей крупных фармацевтических компаний обратились к правительству России с просьбой ускорить усовершенствование программы «Честные знак». По его словам, специалисты городской аптечной сети регулярно отслеживают потребность населения, а заказать и купить необходимые лекарства не могут.

- Приобрести необходимые препараты не можем, потому что оптовая фирма не может купить так как у нее все это висит из-за программы маркировки лекарств, которая практически не работает, - пояснил специалист.

Минздрав Кубани повлиять на это не может, так как аптечные организации не в его введении.

По последним данным, в Сочи от коронавируса умерли порядка 140 человек, коечный фонд в больницах свободен на 14%. Всего в Краснодарском крае общее количество коек в ковидных госпиталях возросло до 5659. Свободными остаются 1232 койки.