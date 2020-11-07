Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 ноября 2020: в центре Краснодара отключают иллюминацию, чтобы исключить массовые гулянья

Так в мэрии Краснодара пытаются остановить горожан от массовок

За прошедшие 24 часа сохранилась тенденция к увеличению числа заболевших: число заболевших коронавирусом - 139 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18065 человек. Среди них 1575 детей.

По данным оперативного штаба региона, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 318,3.

В мэрии Краснодара объявили, что ужесточают масочный режим. Теперь если патруль встретит в магазине, транспорте или другом людном месте посетителей без этого аксессуара, оштрафуют.

В минздраве региона подтвердили, что для таких решительных действий есть все предпосылки - численность больных ОРВИ выросла за неделю почти вполовину. А если сезонные инфекции объединятся к грозным COVID-19?!

К слову, жертв коронавируса уже 460 человек в Краснодарском крае. Сегодня, 6 ноября, стао известно, что одной из них стал Герой России Сергей Полагин. В последние годы он работал на посту замглавы Центрального округа Краснодара, а в прошлом году был гостем редакции "Комсомольская правда". Казалось, военного вертолетчика, пережившего атаки боевиков в Грозном, не может свалить "банальная простуда" (как многие говорят о коронавирусе). Но 52-летний Палагин буквально сгорел от его последствий.

А значит, все более, чем серьезно.

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