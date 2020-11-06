Забыли снять трос: Корпус самолета, летевшего из Краснодара в Санкт-Петербург, серьезно повредился в воздухе

Фюзеляж самолета после посадки оказался в царапинах и забоинах Фото: Сергей ПАРХИСЕНКО

Тревожный инцидент произошел с рейсом 6314, следовавшим из Краснодара в Санкт-Петербург. Борт Airbus A319 прибыл в Северную столицу по расписанию, взлет и посадка прошли штатно.

О том, что на самом деле полет проходил в условиях повышенной опасности, не подозревали ни члены экипажа ни 123 пассажира, находившиеся на борту.

Уже после посадки в Пулково во время осмотра на корпусе самолета обнаружили многочисленные повреждения – царапины и забоины. В то время, когда ничего не подозревающие пассажиры разъезжались из аэропорта, начался настоящий разбор полетов.

- На гидрошланге тормозного устройства левой стойки шасси был обнаружен закрепленный фиксатор с частью троса заземления длиной около пяти-шести метров, - сообщил «КП» информированный источник.

Вероятно, на земле в Краснодаре от самолета забыли отсоединить трос заземления. После посадки такие тросы закрепляют в специальных местах на самолете и соединяют с заземляющими штырями на земле, чтобы удалить статическое электричество.

Перед началом выполнения рейса трос должны отсоединить и убрать, но, судя по всему, сделать это в случае с рейсом 6314 просто забыли. Не обратили внимания на это и во время предполетного осмотра.

В результате нижнюю часть фюзеляжа самолета на огромной скорости хлестал длинный металлический трос. Поврежденным оказалось и лакокрасочное покрытие антенны радиовысотомера.

- После того, как были обнаружены повреждения самолета, сразу же прошел осмотр взлетно-посадочной полосы аэропорта. Посторонних предметов больше не нашли, - добавил источник.

В аэропорту Санкт-Петербурга составили акты, а самолет сняли с дальнейших рейсов. Проверка, выяснение всех обстоятельств инцидента и восстановление самолета могут занять несколько месяцев.

Подобный случай происходил с рейсом Москва – Ижевск в мае 2019 года. Тогда техник в Шереметьево забыл отсоединить трос заземления. Фюзеляж самолета получил серьезные повреждения, а техника впоследствии обвинили в нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение ущерба в крупном размере.

Напомним, днем 2 ноября в Сочи из-за столкновения с птицей был вынужден прервать взлет рейс, следовавший в Новосибирск.