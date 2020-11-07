"Почти потеряли надежду": в штормящем море в Сочи спасатели МЧС сумели выручить попавших в беду серфингистов

Фото ВК ЧП Сочи

Двое виндсерферов в Лазаревском районе Сочи, на траверзе поселка Аше решили выйти в море на досках с парусом, несмотря на трехбалльный шторм. Очень скоро друзья поняли на собственном примере, чем самоуверенность отличается от уверенности в себе.

На удалении примерно в 300 метров от берега одну из досок перевернуло волной и парус лег на воду. В виндсерфинге это означает безнадежное положение, такой человек нуждается в срочной помощи.

Фото ГУ МЧС по краю

К счастью, второй спортсмен-любитель сумел связаться по телефону со спасателями ЮРПСО МЧС России. На место направились сотрудники спасотряда на катере и гидроцикле. Причем вызволять из беды им пришлось обоих серферов. Второго мужчину тоже стало уносить волнами все дальше от берега.

Фото ГУ МЧС по краю

- Один человек доставлен на берег. Состояние здоровья удовлетворительное. В госпитализации не нуждается. Поиски второго человека продолжились. На место были направлены спасатели ЮРПСО МЧС России 4 человека, 1 катер, 1 гидроцикл. В 10.25 06.11.2020 поисково-спасательные работы в акватории Черного моря в Лазаревском районе г. Сочи завершены. Второй человек найден. Состояние здоровья удовлетворительное,- сообщает ГУ МЧС по краю.