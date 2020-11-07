«Бешеная энергия!»: краснодарская певица Лейла попала в команду Шнурова на шоу «Голос»

Фото vk.com/leila.muradowa

Краснодарская певица Лейла Мурадова попала в команду Сергея Шнурова по результатам так называемых «слепых прослушиваний» на шоу «Голос» на Первом канале.

Лейла исполнила песню « Bang Bang» британской певицы Джесси Джей. Впервые эта композиция прозвучала в 2014 году в альбоме Sweet Talker.

Все члены жюри конкурса обратили внимание на мощный вокал и огромную экспрессию, которую Лейла Мурадова сумела передать слушателям. В итоге к исполнительнице решительно повернулись все четверо судей.

Фото vk.com/leila.muradowa

Не остались равнодушными и телезрители.

- Сильный вокал, бешеная энергия,- пишут в соцсетях одни.

- Прекрасно поёт! Мой любимый Краснодар может гордиться!,- вторят им другие.