Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 ноября 2020: в Краснодаре усилен контроль за соблюдением масочного режима в транспорте

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Число выявленных случаев коронавируса в регионе продолжает медленно, но верно расти. За минувшие сутки подтверждено 140 новых эпизодов заражения. Среди них пятеро детей в возрасте от 7 до 17 лет.

- Выздоровели 11977 пациентов, в том числе за последние сутки 56 человек. 467 человек спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 42 пациента, еще четверо – на ЭКМО, – сообщает региональный Минздрав.

Тем временем, в общественном транспорте Краснодара увеличено количество проверяющих. Полицейские и сотрудники местной администрации проверяют соблюдение водителями и пассажирами масочного режима.

Только за одни минувшие сутки проверено более 130 единиц транспорта.

Составлены протоколы на пассажиров, ехавших в автобусах и трамваях без масок. Они должны будут заплатить административный штраф.

С начала работы рейдовых групп оштрафованы также 17 водителей городского транспорта за несоблюдение режима повышенной готовности.