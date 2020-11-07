«Школа, поликлиника и экопарк»: В Сочи жителям микрорайона Бытха представили проект комплексного развития территории

В Сочи жителям микрорайона Бытха представили проект комплексного развития территории.

7 ноября специализированный застройщик AVA Sochi (входит в состав холдинга AVA Group) провел в Сочи встречу с жителями микрорайона Бытха. Она была посвящена комплексному развитию данной территории. Напомним, что в микрорайоне Бытха компания начинает строительство 20 жилых домов, которые рассчитаны на 7 тысяч новоселов.

Данные земельные участки находились в федеральной собственности ДОМ.РФ и были приобретены на аукционе в полном соответствии с законом. Компания получила разрешение на строительство и уже провела исследование геологии склона и необходимые противооползневые мероприятия.

Как и во всех других проектах холдинга AVA Group, здесь в полной мере реализована социальная ответственность застройщика. Только 10 га из 35 займут высотки, остальную площадь – социальные объекты. Комплексное развитие территории микрорайона Бытха предусматривает строительство школы на 1100 мест, детского сада и поликлиники, экопарка и паркинга.

Встреча с жителями микрорайона Бытха

Во главе угла – экология

Появилась информация, что стройплощадка расположена на месте старинного селища Бытха. Но ее документально опровергли археологические исследования с участие специалистов Министерства культуры РФ. В заключении ученых подчеркивается, что селище расположено в районе улицы Амбровой, где уже построены дома. При этом компания AVA заключила договор с ООО «Кубаньпроектрестоврация», которое занимается сохранностью объектов культурного наследия и строго контролирует все земляные работы.

В настоящий момент завершаются работы по подтверждению геологических исследований сделанных в 2017 году. Их проводит группа профессора С.Маций.

- Инженерно-геологические изыскания сделали однозначный вывод: оползень является стабильным, строительство разрешено и подземных вод здесь нет, - рассказала на встрече с жителями руководитель пресс-службы AVA Group Наталья Симонтенко.

Согласно документам, район изысканий находится в нормальной строительно-климатической зоне. Растения на территории не имеют дендрологической ценности. Но, тем не менее, в компании особо бережное отношение к экологии.

Технический директор компании Михаил Сухов уточнил, что лесу, который расположен рядом со стройкой, будут сделаны только санитарные рубки.

Новые дома не будут подключены к уже существующим сетям микрорайона. Здесь будут построены собственные локальная котельная, кабельная линия с трансформаторными подстанциями, проведены холодное водоснабжение и система канализации.

Инфраструктура – жителям

Одновременно с домами начинается строительство социальных объектов в рамках комплексного развития территории.

Проект общеобразовательной школы уже прошел государственную экспертизу. Компания инвестирует в этот остро необходимый социальный объект более 1,5 млрд рублей. Проект детского сада на 300 мест тоже получил одобрение госэкспертизы.

Новая детская муниципальная поликлиника рассчитана на прием в смену не менее 200 человек. Застройщик передает поликлинику на безвозмездной основе в полностью оборудованном виде согласно медико– технического задания Министерства здравоохранения. Медучреждение будет расположено в здании общественного назначения. Старую поликлинику на улице Лесной закроют и переведут в новое помещение.

Площадь парка, который будет построен здесь же - 4,5 Га. В настоящий момент совместно с институтом развития города и администрацией Сочи ведутся работы по формированию концепции. Заключен договор с федеральным агентством защиты леса для исследований, которые будут включать в себя четыре этапа работ по сезонам (осень, зима, весна, лето). Дополнительно будут проведены общественные обсуждения с проектировщиком проекта, которые учтут пожелания жителей. В настоящий момент сделана отсыпка для беспрепятственного входа на будущую территорию парка, который планируется сдать в 2021 году.

- Сочи убивает незаконная стойка, горе-строители, которые берут разрешение на трёхэтажный дом, а возводят девять этажей. Инфраструктура, которую мы создаем, способствует развитию курорта, она перспективна и нужна людям, - заключила Наталья Симонтенко.

КОНКРЕТНО

Комплексное развитие территории микрорайона Бытха

Площадь - 35 га

В том числе под жилые дома - 10 га

Общее количество жилых: домов 20

Число этажей в каждом доме: 19 + 1 подземный (паркинг)

Население при полном завершении проекта - 7000 человек

Объекты инфраструктуры: школа, детский сад и поликлиника, парк, паркинги.