Зенит – Краснодар 8 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 14 тура РПЛ

Прямая трансляция матча Зенит - Краснодар 8 ноября начнется в 19:00 по МатчТВ Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

В воскресенье 8 ноября в Санкт-Петербурге состоится один из самых интересных матчей сезона в Российской премьер-лиге. «Зенит» принимает «Краснодар». Обе команды выступают в Лиге чемпионов, и делают это не лучшим образом. В чемпионате клубы тоже явно рассчитывают не большее – «Зенит» пока третий, а «Краснодар» занимает лишь 10-ю строчку. Победа для каждого из соперников принципиально важна. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Зенит - Краснодар 8 ноября 2020.

Статистика личных встреч Зенит – Краснодар имеет увлекательную историю. «Краснодар» и «Зенит» провели 18 официальных матчей, все – в рамках РПЛ. На счету «быков» 3 побед, 4 ничьи и 11 поражений при разнице мячей 16:35. Баланс выездных игр тоже не в пользу «Краснодара»: 2 победы, 1 ничья и 6 поражений. В прошлом сезоне в Северной столице была ничья, а в Краснодаре «сине-бело-голубые» праздновали победу 4:2.

Прогнозы букмекеров на матч Зенит – Краснодар 8 ноября 2020 говорят о том, что хозяева поля безусловные фавориты. Коэффициент на победу «Зенита» в матче с «Краснодаром» - 1,6. Победа «Краснодара» оценивается с коэффициентом 5, ничья предсказывается с большей вероятностью – 4,5. Прогноз на матч Зенит – Краснодар 8 ноября 2020 - результативная ничья.

Стартовые составы на игру Зенит - Краснодар 8 ноября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча Зенит - Краснодар 8 ноября 2020? Матч начнется в 19:00 по московскому времени 8 ноября и его покажут на канале Матч ТВ.

Прямую видеотрансляцию матча Зенит - Краснодар можно будет посмотреть 8 ноября 2020, начиная с 18:55 по московскому времени на телеканале МатчТВ. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Санкт-Петербурге вечером в воскресенье, 8 ноября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.