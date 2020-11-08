«Я уехал в Диснейленд»: Известный стилист умер от коронавируса в Краснодаре

Андрей Большов - постановщик всех конкурсов мисс Краснодара Фото: из личного архива

В Краснодаре на 50-м году от осложнений коронавирусной инфекции умер известный стилист Андрей Большов. Он боролся с инфекцией несколько недель, последние дни жизни он провел в реанимации второй Краевой клинической больницы. Смерть наступила в 12:30 днем 7 ноября.

- Андрюши больше с нами нет. Он скончался от обширного воспаления легких. Светлый, радостный, великодушный человек. Такой, каким мы его знали, Андрей будет жить в наших сердцах, - написали близкие Большова на его страницах в соцсетях.

Болезнь развивалась стремительно, в конце октября стилиста перевели в реанимацию с большим поражением легких, с 31 октября он был подключен к аппарату ИВЛ. 3 ноября Большова перевели из первой городской больницы в ККБ №2. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

- Наш последний телефонный разговор был скомканным, его уже везли на каталке в реанимацию. Было немного похоже на прощание с наветами, но финальные слова Андрея очень точно опишут его необузданный юмор и жизнелюбие: «Все! Пока! Я поехал в Диснейленд!»… Вечная память тебе дорогой братишка, - написал на своей странице друг Андрея Большова дизайнер Виталий Шкригунов.

Прощание с Андреем Большовым пройдет во вторник, время и место уточняются.

Андрей Большов известный в Краснодаре и за его пределами стилист, режиссер-постановщик мероприятий, дизайнер. Был одним из основателей модельного агентства ArtModels, постановщиком конкурсов красоты мисс Краснодар и многих других, работал в глянцевых журналах, руководил школой моды. В профессиональной среде его называли мэтром.