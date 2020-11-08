«Кто купаться пойдет?»: В Туапсе мяч улетел в открытое море во время футбольного матча

Мяч улетел в открытое море Фото: кадр из трансляции матча

Занимательный эпизод произошел во время матча Профессиональной футбольной лиги между ФК «Туапсе» и «Спартаком» из Нальчика. Игра проходила на стадионе «МБУ школы №6», расположенного в нескольких метрах от берега Черного моря и недалеко от морского вокзала Туапсе. Еще недавно арена носила историческое название «Водник».

Зрителей было немного, из-за коронавирусных ограничений вход для болельщиков был закрыт.

На 19-й минуте защитник хозяев Максим Деменко выносил мяч из своей штрафной. Удар был такой силы, что снаряд перелетел через трибуны и оказался в открытом море.

Участники матча никак не отреагировали на этот эпизод, а вот оператор у камеры не удержался от комментария: «Тыдыщ! Ох, кто купаться пойдет?».

Мяч отправился в свободное плавание Фото: кадр из трансляции

В перерыве камера трансляции показала одиноко дрейфующий мяч за пределами стадиона. Этот момент уже прозвали высокохудожественным и многозначительным.

В море за круглым никто прыгнуть не решил. Несмотря на солнечную погоду, вода в море уже остыла до 19 градусов. Матч закончился со счетом 0:4 в пользу команды «Спартак-Нальчик».

Стадион в Туапсе один из самых интересных в южном дивизионе второй лиги, по своему расположению с ним может сравниться футбольное поле МГУ им. Невельского на берегу Амурского залива во Владивостоке.

Стадион «Водник» был построен в 1956-м году на берегу Черного моря, который специально подняли в этом месте. Здесь же на узкой полоске суши образовался дикий пляж.

Стадион расположен у самого берега моря Фото: ФК Кубань

В 2006-м году прошла большая реконструкция сооружения, его трибуны способны вмещать 2370 зрителей. Интересно, что на арене, которую передали в ведение спортивной школе, есть электронное табло, но на матчах «Туапсе» используют старое, меняя карточки счета вручную.

Близость к морю не только приводит к вылету футбольных мячей. В 2018-м году искусственный газон стадиона пострадал от сильного смерча.