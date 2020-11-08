Артем Дзюба не забил пенальти в первом тайме Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК Зенит

Артем Дзюба принес «Зениту» волевую победу над «Краснодаром» в матче 14 тура РПЛ. Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:1.

В первом тайме счет открыл Маркус Берг, реализовав пенальти на 17-й минуте, назначенный после игры рукой Вендела и просмотра VAR. Перед перерывом право на пенальти получил «Зенит» - на этот раз судьи усмотрели игру рукой у Кайо, но Дзюба этот 11-метровый не забил.

Во втором тайме «Зенит» не оставил шансов «Краснодару». Счет сравнял Далер Кузяев, а решающий мяч забил Артем Дзюба. В самой концовке финальный счет установил вышедший на замену Алексей Сутормин – 3:1.

Обзор матча Зенит – Краснодар 8 ноября

Матчу предшествовал большой скандал, связанный с утечкой интимного видео Артема Дзюбы. Станислав Черчесов объявил, что капитан сборной не сыграет в ноябрьских матчах. Сергей Семак не стал рубить с плеча, Дзюба появился на поле с первых минут, хотя болельщики встретили его недовольным гулом. Капитаном «Зенита» вместо нападающего в этом матче стал Деян Ловрен.

Болельщики петербуржцев перед игрой на вираже вывесили баннер с афоризмом Михаила Жванецкого: «В историю трудно войти, но легко вляпаться».

«Краснодар» постепенно стал оправляться от череды травм и болезней. В старте появился Классон, на скамейке – Кабелла и Вильена, что внушало оптимизм.

Первый тайм

Команды не стали взвинчивать темп с первых минут матча. Во-первых, соперники хорошо знают атакующие возможности друг друга, а во-вторых, не может не сказываться непростой график – обе команды выступают в Лиге чемпионов.

Первый удар по воротам на третьей минуте нанес Оздоев, но он был не слишком выразительным. Ответ «Краснодара» вышел острее – Чернов подавал с фланга, но мяч едва не свалился в штрафную. Кержаков выручил «Зенит». Стало очевидным, что в этом матче исход решат детали.

На 13-й минуте игру остановил арбитр Москалев после фола Вендела, назначив штрафной. Ассистенты на VAR увидели, что бразилец сыграл рукой и пригласи. Судья сам проверил эпизод и без колебаний назначил пенальти. Берг без труда его забил в противоположный от вратаря угол, после чего подошел к Кержакову и что-то громко крикнул ему в лицо. Едва не завязалась потасовка, но игроков успокоили партнеры.

«Зенит» владел территориальным преимуществом большую часть тайма, но голевых моментов соперники не создали. В самом конце тайма после подачи углового Ловрен пробил головой из борьбы с Кайо. Удар вышел не опасным, однако игра остановилась из-за арбитров на VAR. Судьи очень долго разглядывали эпизод и усмотрели игру рукой со стороны Кайо. Наверняка, им для этого понадобилось увеличительное стекло.

Удар решил исполнять Артем Дзюба, оказавшийся под большим давлением. Удар нападающего вышел слабым, а Матвей Сафонов без труда его забрал намертво. Настоящая драма.

Второй тайм

После перерыва «Зенит» вышел забивать. Хозяева поля увеличили темп и создали несколько моментов. Караваев здорово отдал передачу на Дзюбу, который остался без опеки по центру вратарской. Удар нападающего прошил Сафонова, но мяч в ворота не закатился – с линии его вынес Сорокин. В следующем эпизоде тот же Дзюба завершил кросс Дугласа с левого фланга ударом головой выше ворот.

Тревожно было для «Краснодара», когда Оздоеву по голове досталось от Мартыновича в штрафной, но арбитр нарушения не увидел. Давление «Зенита» нарастало.

Мурад Мусаев решил повлиять на игру заменами – вместо Классона и Шапи вышли Кабелла и Уткин. «Краснодар» вышел со своей половины поля, но назревавший гол «Зенита» это не отменило.

Совершенно один остался Кузяев у входа в штрафную, полузащитник получил мяч и пробил точно под штангу Сафонова – 1:1. У игрока «Зенита» было очень много времени, чтобы подготовить этот удар, и он его использовал максимально эффективно.

Почти сразу же Сафонов уберег «Краснодар» от второго гола – Сафонов выручил после удара головой от Мостового.

Хороший шанс убежать в контратаку был у «горожан» после стандарта, но Кабелла уткнулся в защитника.

Первая замена «Зенита» состоялась на 74-й минуте, когда Мостового сменил Сутормин. В этот момент Кайо после неудачного падения из борьбы с Дзюбой получал помощь от медиков в центре поля.

У Сафонова во втором тайме было очень много работы. В очередной раз вратарь спас «Краснодар» после мощного дальнего удара Ракицкого с лету.

Игра «черно-зеленых» в атаке не клеилась во втором тайме, пришли проблемы в обороне. Дзюба скинул мяч на Оздоева, который вернул передачу нападающему. Артем разобрался и отправил мяч в ворота Сафонова – 2:1. Эмоции хлестали через край – Дзюба оббежал половину поля и бросился в объятья скамейки запасных.

В концовке гости бросились в атаку и получили третий мяч – Сутормин реализовал большинство в контратаке – 3:1.

«Краснодар» так и не нашел в себе сил создать голевую угрозу воротам «Зенита» и проиграл пятый матч подряд. И второй раз подряд – ведя в счете после первого тайма.

А «Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице, всего на одно очко позади лидирующего ЦСКА.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Зенит – Краснодар 3:1 (0:1). Голы: Кузяев, 65 - Берг, 17 (с пенальти), Дзюба, 79, Сутормин, 90+4

Незабитый пенальти: Дзюба, 45.

Статистика игроков

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий (Чистяков, 90+2), Сантос, Ловрен, Барриос, Оздоев, Кузяев (Круговой, 90+1), Мостовой (Сутормин, 74), Вендел (Жирков, 88), Дзюба.

Состав «Краснодара»: Сафонов, Газинский (Вильена, 52), Мартынович, Сорокин, Чернов, Кайо, Ионов, Классон (Уткин, 61), Олссон, Сулейманов (Кабелла, 61), Берг (Марков, 81).

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

Предупреждения: Вендел, 12, Кузяев, 88 – Берг, 30, Кайо, 83.

8 ноября. Санкт-Петербург. Газпром-Арена