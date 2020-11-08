Что произошло после матча Зенит – Краснодар

Артем Дзюба стал одним из главных героев матча Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК Зенит

«Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» со счетом 3:1 в матче 14 тура РПЛ. Одним из главных героев встречи стал Артем Дзюба, который пережил один из самых непростых дней в жизни. «КП» рассказывает о том, что произошло после финального свистка матча 14 тура РПЛ Зенит – Краснодар.

ДЗЮБА ОТДАЛ ПРИЗ СУТОРМИНУ

Нападающему «Зенита» Артему Дзюбе после матча вручили приз лучшего игрока матча. Именно его гол во втором тайме стал решающим. Нападающий сам организовал атаку и замкнул передачу Оздоева. Третий гол в матче забил Алексей Сутормин, вышедший на замену.

- Спасибо большое всем, кто голосовал, но я хотел бы передать эту награду Алексею Сутормину. У него вчера не стало папы, - сказал после матча Артем Дзюба. – Ребята сплотились вокруг меня, спасибо им. Но моя история ерунда, по сравнению с тем, что произошло у Леши. Это важная победа для нас, спасибо всем, кто поддержал. Мы будем сильнее.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил команду за характер, проявленный во втором тайме.

- Сложнейший матч, рад что команда проявила себя с лучшей стороны, показала характер. В семье у Леши Сутормина произошла трагедия, но он решил остаться с командой и сыграть. Я ему сказал, что он может ехать в любое время, он поедет на похороны после матча. Что касается Дзюбы – ему было сложно сыграть сегодня, но он справился, - сказал после матча Семак.

Он сказал, что доверяет Дзюбе, а выход на поле должен был добавить нападающему положительных эмоций.

- Футболисты для меня как дети, я не могу отвернуться от них, что бы не происходило. Как Артем может заслужить расположение болельщиков? Завоевывать доверие своей игрой, выполняя свою работу на сто процентов в каждом матче, - заключил Семак.

МУСАЕВ ГОТОВ К ОТСТАВКЕ

Мурад Мусаев после матча отметил, что команда провела хороший первый тайм, но замены не усилили игру во второй половине встречи. Тренер «Краснодара» откровенно ответил на вопрос о разговорах о возможной отставке после пяти поражений подряд.

- Не нужно делать драмы. Если нужно для команды, чтобы я ушел – я уйду с высоко поднятой головой. Есть ощущение, будто я ограбил детский дом или убил кого-то. Любой тренер рано или поздно уйдет со своего места. Клуб сделал для меня много, но и мы добились результатов, обыгрывали «Порту» и «Байер», выигрывали медали Чемпионата России, пробились в Лигу чемпионов. Нас критиковали, когда мы бросились в атаку в матче с «Валенсией» и пропустили гол, после «Севильи», когда мы сыграли по-другому, тоже оказались под шквалом критики. Эти люди в старости внукам расскажут, что в жизни они добились того, что критиковали игру «Краснодара» после поражений. Да, сейчас напряженная обстановка, но многие не видят сути того, что происходит. Не только счет на табло решает... Уйти? Нет никаких проблем. Сделаем так, как нужно для команды, - такую речь выдал Мурад Мусаев.

Он заступился за Кайо и отметил его большой потенциал, не став его критиковать после игры с «Зенитом».