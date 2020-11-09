«Хочу снова поделиться своей бедой»: за месяц до смерти Роман Гребенюк, убитый в волгоградском банке, писал в «Комсомолку»

Романа Гребенюка убили в центральном банке Волгограда из-за переписки в родительском чате. Фото: соцсети.

Жестокую расправу над риелтором из Волгограда – Романом Гребенюком – вот уже третью неделю обсуждают жители страны. Причиной стала переписка в родительском чате. Все началось утром 23 октября – учительница прислала задание, решить которое надо было к определенному часу.

Некоторые родители, в том числе и Роман, написали, что их дети не смогут уложиться именно к этому времени, так как находятся на дополнительных занятиях или в дороге. Анна, мать одноклассницы дочки погибшего, предложила пройти тест в пути. На это мужчина ответил: «Вопрос надо решать, а не сопли жевать».

Началась перепалка, об этом узнал муж Анны – Арман, который тут же вступился за жену. - Эй ты, баба в штанах. Это Анин муж. Что, не ожидал меня здесь услышать? Я до сих пор жду твоего звонка, а ты, получается, как баба, сидишь в чате и задаешь лишние вопросы моей жене. Если у тебя есть мужество, как бы я приехал на место, - написал Арман Роману.

Вечером того же дня, 23 октября, Гребенюк встречался в местном банке с клиентом (мужчина работал риелтором). К ним нежданно-негаданно нагрянули трое мужчин, среди которых был брат Анны – Арсен. Здесь он несколько раз ударил потерпевшего по голове. Неделю Роман пролежал в коме в больнице. Но спасти его медикам не удалось. С нападавшим теперь разбираются правоохранительные органы.

Еще летом в редакцию «КП»-Кубань» позвонил мужчина, представившийся Романом Гребенюком из Волгограда. Мужчина рассказал, что кубанские приставы по ошибке периодически списывают с его счетов денежные средства. Хотя на самом деле, по словам звонившего, его постоянно путают с мужчиной, проживающим в Краснодарском крае.

Фамилия и имя – те же. Просил одного – придать огласке ситуацию, в которой он оказался «заложником» бюрократической кабалы – неоднократно обращался в органы по месту жительства и кубанские, там, по его словам, обещали разобраться. Однако толку от этого, как уверял Роман, не было.

Тогда редакция обратилась к представителю региональной УФССП с просьбой внести ясность. Позже Роман Гребенюк сообщил корреспонденту «КП»-Кубань», что его наконец-то внесли в базу двойников.

Однако 21 сентября мужчина сообщил, что приставы вновь списали все деньги с его карты. - Хочу снова поделиться своей бедой, не работает реестр двойников. 16 сентября приставы снова списали все денежные средства. За полтора года подал 40 жалоб по разным уровням, начиная от города, где это совершается, заканчивая генеральной прокуратурой. Все спускается этим же приставам и они выдают мне ответ – меры приняты, деньги вернем, - пояснил Роман Гребенюк, отметив, что будет обращаться в суд.

Но пойти в суд так и не успел...

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