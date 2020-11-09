Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 ноября 2020: школьникам объяснили, нужно ли носить маски на уроках

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае 9 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

COVID-19 не собирается сдаваться, каждый день на Кубани регистрируют новые случаи заражения коронавирусом. «КП» рассказывает о последних новостях коронавируса в Краснодарском крае на 9 ноября 2020 года.

По последним данным, за сутки диагноз подтвердился у 143 человек в 20 муниципалитетах региона, за это же время выписали только 57 пациентов. Пальма первенства в этом антирейтинге у Краснодара – 32 случая.

Коронавирус обнаружен у людей всех возрастов – от маленьких детей до пожилых. За минувшие сутки скончались пять пациентов с COVID-19, все они старше 60 лет. Число жертв пандемии в Краснодарском крае достигло 472.

На сегодняшний день в Краснодарском крае коронавирусной инфекцией болен 5981 человек, подтвердивший диагноз. В стационарах находятся 4659 пациентов.

- 44 пациента сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо находятся на ЭКМО в краевой больнице №1, – сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.

В регионе продолжает действовать масочный режим, по городам курсируют патрули, которые призывают граждан исполнять требование использовать средства защиты в общественных местах и на транспорте.

В администрации Краснодара рассказали, будут ли носить маски школьники во время уроков. Новый приказ городского департамента образования издан 28 октября.

Теперь дети должны будут носить маску при входе и выходе из школы, в коридорах, рекреация, местах массового пребывания людей и местах, где нет рециркуляторов воздуха.

- Во время уроков учащиеся могут находиться в классах без масок, - пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.

Городские власти отмечают, что введенные меры приняты для того, чтобы минимизировать вероятность распространения вируса при пересечении потоков учащихся.

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