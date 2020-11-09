На Кубани 9 дней разыскивают 16-летнюю Тамару Харичеву: что известно на данный момент

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Вот уже девятый день правоохранители и волонтеры разыскивают пропавшую 16-летнюю школьницу Тамару Харичеву. Напомним, школьница ушла из дома в районе Урочище Монаха села Ольгинка Туапсинского района около 09:00 1 ноября, но обратно так и не вернулась. Рассказываем, что известно на данный момент.

В первый же день пропажи об исчезновении ребенка узнала полиция. В дежурную часть пришла родственница девочки, которая и рассказала о пропаже. К поискам ребенка подключились волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Поиск детей».

Родные девочки ничего не знают о ее судьбе. О том, куда собиралась, Тамара ничего не сказала. Пролить свет на эту историю смогли правоохранители. Во время оперативно-розыскных мероприятий они опрашивали всех друзей девочки, проверяли места, куда могла направиться девочка.

На данный момент удалось узнать, что в день пропажи девочка купила билет на автобус до Краснодара.

- Как только она приехала в город, попыталась заселиться в один из хостелов на улице Бабушкина. При проверке документов, администратор девочке в заселении отказала, поскольку ей не было 18 лет, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник, знакомый с ситуацией. - Куда дальше отправилась школьница, устанавливается.

Девочку зафиксировала одна из камер наблюдения в Краснодаре. Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Зачем девочка приехала в краевой центр, - еще один вопрос, который беспокоит правоохранителей. Поговаривают, подросток планировала устроиться в массажный салон. Но, скорее всего, и там она столкнулась с отказом - несовершеннолетних детей там не ждут.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», девочка воспитывается в неполной семье. Ранее она уже сбегала, но тогда школьницу удалось найти.

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На вид девочке 16-17 лет, она среднего телосложения, рост 170 сантиметров. Волосы у нее черные, подстрижены под каре.

- В день пропажи школьница была одета в платье цвета хаки ниже колен, черную кожаную куртку и светлые кроссовки, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в поисковом отряде. - При себе у нее была серая кожаная сумка.

Если вам известно о местонахождении Тамары Харичевой, просьба позвонить по телефонам 02 или 8-915-857-85-44.