Краснодарский врач объяснил, как в маске можно заразиться коронавирусом. Топ главных ошибок

Неправильное ношение масок делает их бесполезными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия не замедляется, а на Кубани растет ежедневно регистрируемое число новых случаев заболевания коронавирусом. Но люди все равно не хотят носить маски. Многие до сих пор говорят, что от них нет пользы. Однако врачи не устают отвечать на все выдумки, которые муссируются в Сети. Зачастую все эти комментарии просто отмазки тех, кто не хочет ходить с повязкой на лице.

Главврачи больницы №1 Владимир Порханов переболел COVID-19 в сентябре. Сейчас он чувствует себя хорошо – вернулся к работе. Однако людей, даже тех, кто уже переболел, призывает не расслабляться.

- Можно заболеть второй раз, можно, и люди должны это понимать, та мне ничего не будет, - говорит Владимир Порханов. - В два три раза меньше люди заболевают, если они правильно носят маски, нос нельзя открывать!

Стоит сказать, это самая распространенная ошибка жителей Кубани – повязка у них, где угодно – на подбородке, на шее, на ушах, на руке. Такое ношение является не правильным, а значит и не защищает вовсе.

По словам медиков, COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Это означает, что капли с вирусом из дыхательных путей зараженного человека оказываются в воздухе, а затем на слизистых здорового гражданина. Для того, чтобы капли оказались в воздухе, зараженному человеку не обязательно чихать или кашлять - достаточно просто дышать, говорить или петь. Поэтому важно держать дистанцию как минимум в метр. Конечно, это примерное значение: капли больного человека могут упасть и ближе к нему, и дальше от него, поэтому лучше, когда расстояние больше. Маски на зараженном человеке удерживают «зараженные капли» — какие-то делают это более эффективно, какие-то менее. Поэтому обычно маски рекомендуют носить, если не удается держать положенную дистанцию.

Проблема с ковидом заключается еще и в том, что человек может быть опасен для окружающих за несколько дней до появления симптомов. Потому ношение средств защиты обязательно для всех.

НА ЗАМЕТКУ

Минздрав Кубани опубликовал инструкцию, как правильно носить средство защиты:

- Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать рот, нос и подбородок;

- при наличии вшитого крепления в области носа, его надо плотно прижать к спинке носа;

- если на маске есть специальные складки, – расправьте их;

- меняйте маску на новую каждые 2-3 часа или чаще выбрасывайте маску в урну сразу после использования;

- после прикосновения к использованной маске, – тщательно вымойте руки с мылом;

- повторно использовать маску нельзя.