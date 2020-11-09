Погибшего в Сочи основателя Skillbox Игоря Коропова похоронили в Москве

Игорь Коропов. Фото: facebook.com/koropovigor

В Москве похоронили 31-летнего бизнесмена Игоря Коропова, который погиб во время несчастного случая в Сочи. Напомним, трагедия произошла еще 1 ноября. В ту ночь мужчина, который приехал на курорт вместе с коллегами, вышел из отеля прогуляться. Направился он в сторону набережной.

Утром мужчина должен был прийти на рабочую встречу. Когда в назначенное время он не явился, товарищи начали обрывать телефон Игоря. Но в трубке были лишь гудки. Когда через пару часов с номера мужчины перезвонил незнакомый человек, друзья испугались. Оказалось, что смартфон бизнесмена нашел прохожий на пляже.

Об исчезновении Игоря Коропова в полицию сообщил его друг. Начались разбирательства. Позже на пирсе нашли рюкзак пропавшего, а вскоре и самокат, на котором он катался по набережной.

Друзья и родственники предположили страшное.

- Его могли похитить. А полиция три дня бездействует - такое заявление сделал его брат Денис Коропов в органы, - сообщает "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Когда же были отсмотрены все видео с камер наблюдения, стало понятно, что обратно с пирса Игорь не возращался. На суше местность прочесывали около 200 добровольцев, в том числе коллеги и друзья Игоря, которые находились в Сочи. Морское дно исследовали водолазы, поверхность воды - спасатели на катерах. Утром 6 ноября тело Игоря Коропова обнаружил тренер по вейкборду, который возвращался на берег с занятий. Он же и сообщил в экстренные службы.

- Мужчину сразу же узнали спасатели, которые искали его все это время. Однако требовалось официальное опознание. На этой процедуре присутствовал друг Игоря Коропова, который участвовал в поисках и находился на тот момент в Сочи, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Сразу после этого тело доставили в Москву.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», утром 8 ноября с известным бизнесменом простились. Похороны прошли на Новолужинском кладбище в Химках. Вход для желающих был свободным.

- Пришло много людей. У каждого с Игорем связаны лишь хорошие воспоминания. То, что его нет, никто не может поверить. Больше всего утрату переживает мама. Мы желаем ей сил и терпения пережить это горе, - говорит подруга Игоря, которая пожелала остаться неизвестной.

«Комсомолка» выражает соболезнования друзья и близким семьи Игоря Коропова.

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