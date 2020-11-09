«Анечка стала ангелом…»: в Краснодаре умерла 7-месячная девочка, на лечение которой собирали деньги всем миром

Маленькая Аня мужественно боролась за жизнь. Фото: instagram.com/help.anna.barinova

7-месячная Анечка, за судьбой которой следили сотни людей из разных уголков страны, так и не дождалась своего счастливого билета к «здоровью». Ее историю узнали благодаря сотруднику Следкома Кубани. Именно он откликнулся на пост мамы девочки с просьбой помочь пополнить банк крови.

Роман Васильев откликнулся на объявление, которое написали родители девочки. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- Наш диагноз - врожденный острый миелобластный лейкоз. Лечение, которое нам уже начали, будет состоять из пяти блоков химиотерапии, - рассказывает мама девочки Ирина Баринова. - Каждый этап химиотерапии будет «убивать» собственные клетки крови (упадут лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин). Это нужно, чтобы уничтожить и раковые клетки. В состоянии низких показателей крови нельзя делать ряд манипуляций, поэтому деткам делают переливание (вводят капельно компоненты крови).

Позже стало известно, что у крохи редкий вид лейкоза, прогнозы по этому заболеванию крайне неблагополучные.

- Как мне сказали позже, выживаемость 1-2%. Все может закончиться в любой момент, на любом этапе лечения, - говорила в своем видеообращении мама Ани. – В России практика лечения такого заболевания незначительная. Поэтому мы стали рассматривать, кто может помочь нам за рубежом.

Семья нашла клинику в Германии, которая готова была взяться за необычный случай малышки. Общий счет, который выставили родным Ани, - 150 тысяч евро (это больше 13,5 миллиона рублей). Но врачи согласны были начать лечение, если в клинику внесут депозит – треть этой суммы. Для многодетной семьи Бариновых, где помимо Ани, воспитываются еще два ребенка, - собрать столько денег оказалось не под силу. Поэтому родители объявили в соцсетях сбор.

Деньги собирали буквально всем миром. Переводы на счет семьи приходили из разных регионов и даже стран. На прошлой неделе удалось собрать 3 115 266 рублей.

Позднее оказалось, что первый этап лечения дал тяжелые осложнения. Нейтропенический сепсис, двухсторонняя пневмония, мукозит слизистой ЖКТ – лишь малая часть того, что пришлось на долю малышки. Ребенка забрали в реанимацию, где все это время врачи не спускали с нее глаз.

- Благодарю всех и каждого, кто нас поддерживает. Сегодня я впервые за неделю увидела свою девочку, - сквозь слезы, которые были от счастья, говорила Ирина. – Я, наконец, с ней встретилась. Наши показатели очень плохие, но я пообещала дочке, что мы справимся, что мы обязательно полетим в Германию, где ее вылечат.

Но у судьбы были другие планы. В реанимации детской краевой больницы кроха умерла от осложнений, которые возникли на начальном этапе лечения.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким семьи.

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