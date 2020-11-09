Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Бесплатное лечение от коронавируса: на Кубань начинают поступать препараты от COVID-19

Поступления препаратов ожидают уже на этой неделе
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Фото Минздрава КК

Фото Минздрава КК

Минздрав региона готовится начать выдачу бесплатных лекарств для лечения на дому ковид-больных

Уже на этой неделе в край должны поступить первые партии медикаментов для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, под присмотром врачей.

Почти 700 упаковок лекарств, в том числе «Коронавир» и «Эликвис» закуплены на общую сумму в 19 миллионов рублей. В списке также препараты по противовирусной терапии, антитромботические средства, антибиотики.

Фото Минздрава КК

Фото Минздрава КК

При этом в розничной продаже упаковка «Коронавира» стоит более 11 тысяч рублей, а «Эликвиса»- от 1500 до 2 тысяч.

Выдача препаратов начнется после формирования схем лечения медучреждениями.

В Минздраве подчеркивают, что выдавать лекарства будут исключительно по назначению врача. Конкретные назначения зависят от особенностей течения болезни у пациентов и степени тяжести их состояния.

- Лекарства будут доставлены пациенту сотрудником медицинской организации по месту жительства после получения рекомендаций по амбулаторному лечению,- сообщает региональный Минздрав.

Фото Минздрава КК

Фото Минздрава КК

В ведомстве также напоминают, что пытаться лечиться самостоятельно больным COVID 19 нельзя ни в коем случае. После выдачи препаратов на связи с пациентами будет врач поликлиники, который проконсультирует больного по телефону или в режиме онлайн, как именно применять лекарства.

Интересное

Рекомендуемые