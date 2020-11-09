Бесплатное лечение от коронавируса: на Кубань начинают поступать препараты от COVID-19

Фото Минздрава КК

Минздрав региона готовится начать выдачу бесплатных лекарств для лечения на дому ковид-больных

Уже на этой неделе в край должны поступить первые партии медикаментов для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, под присмотром врачей.

Почти 700 упаковок лекарств, в том числе «Коронавир» и «Эликвис» закуплены на общую сумму в 19 миллионов рублей. В списке также препараты по противовирусной терапии, антитромботические средства, антибиотики.

Фото Минздрава КК

При этом в розничной продаже упаковка «Коронавира» стоит более 11 тысяч рублей, а «Эликвиса»- от 1500 до 2 тысяч.

Выдача препаратов начнется после формирования схем лечения медучреждениями.

В Минздраве подчеркивают, что выдавать лекарства будут исключительно по назначению врача. Конкретные назначения зависят от особенностей течения болезни у пациентов и степени тяжести их состояния.

- Лекарства будут доставлены пациенту сотрудником медицинской организации по месту жительства после получения рекомендаций по амбулаторному лечению,- сообщает региональный Минздрав.

Фото Минздрава КК

В ведомстве также напоминают, что пытаться лечиться самостоятельно больным COVID 19 нельзя ни в коем случае. После выдачи препаратов на связи с пациентами будет врач поликлиники, который проконсультирует больного по телефону или в режиме онлайн, как именно применять лекарства.