Все же хорошо было: жителей Сочи возмутили массовые работы на городских дорогах

Дорожники работают преимущественно в ночное время. Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

- На Сочи напала «асфальтовая саранча», - так говорят местные, когда видят городские дороги. На курорте на улицах сняли дорожное покрытие, и местные не могут понять. Мол, проезжая часть была в идеальном состоянии, зачем ее переделывать?

- Я заметил одну особенность: как правило, дорожники выбирают улицы с небольшим или средним трафиком, простые и обширные - чтобы объема было побольше, а сложностей в работе поменьше, - говорит один из сочинцев. - Но самое возмутительное во всей этой истории то, что данные улицы совершенно не требуют ремонта полотна.

- Зачем опять ремонт на Курортном проспекте? Нормальная же дорога была, - вздыхает таксист по имени Руслан, с которым еду по улице.

Работы сейчас идут в трех районах Сочи - на Краснополянском шоссе, на нижних уровнях транспортных развязок Дублера Курортного проспекта, а также на участках улиц Виноградной и Курортном проспекте. Дорожники работают преимущественно в ночное время.

Причем проезжая часть здесь была в идеальном состоянии, никаких ям и выбоин. Зачем ремонтировать то, что итак хорошо выглядит?

- Потому что у дороги, как и у всего другого, есть срок службы. И рабочие не ремонтируют проезжие части, а приводят в порядок лишь верхний слой асфальта, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Упрдор «Черноморье» - компании, которая обслуживает дороги. – Сняли всего лишь самый верхний слой асфальта, средней толщиной 2,5 см. Последний раз подобные работы здесь проводились 7 лет назад. Хотя менять «верхушку» надо раз в два-три года.

Как говорят в ведомстве, менять верхний слой асфальта необходимо для того, чтобы со временем на дороге не было трещин и различных дефектов.

- И если меры не будут приняты вовремя, деформации асфальта распространятся в более глубокие слои «дорожной одежды», корректировать которые уже придется в формате полноценного ремонта, или даже ремонта капитального, что и сложнее, и дороже, и дольше, - говорит замначальника отдела организации работ по содержанию, сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Черноморье» Степан Никитин. – А работы ведутся в межсезонье, чтобы не создавать неудобств гостям города. Ну и еще как минимум пять лет эти участки смогут прослужить автомобилистами после такой замены верхнего слоя.

Кстати, как стало известно «КП»-Кубань», Курортный проспект и его продолжение – улицу Виноградную, собираются передавать на баланс городу. То есть отвечать за эту проезжую часть будет не федеральное дорожное ведомство, а муниципалитет. Правда, когда именно это случится – не сообщается.