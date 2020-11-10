Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 ноября 2020: врач объяснил, как в маске можно заразиться COVID

Сообщем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 10 ноября 2020. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люди зачастую пренебрегают средствами индивидуальной защиты - отмечают кубанские врачи. Жители края не берегут себя и ставят под угрозу здоровье окружающих. И все это приводит к печальным последствиям. По последним данным, в регионе уже 18631 заболевший, из них 1617 детей. Каждые сутки тест на коронавирус получают более 140 человек.

Медики уверяют - чаще всего заболевают именно те, кто не утруждал себя ношением маски и регулярным мытьем рук. Но необходимо не просто носить с собой повязку, важно еще и правильно надевать ее. Краснодарский врач объяснил, как в маске можно заразиться коронавирусом. Среди самых распространенных ошибок - люди носят средство защиты где угодно, но только не на носу. Кроме того, одноразовые маски порой используются неделями, что не просто снижает риск заразиться, а наоборот - повышает.

Еще одна важная рекомендация врачей - касается людей преклонного возраста. Всем, кто старше 65 лет, следует побольше находиться дома. Минимизировать пребывание в транспорте и общественных местах. Ну и опять же - надо обязательно носить маску.

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