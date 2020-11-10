Последствия пожара в популярном магазине Сочи: огонь тушили два часа

Фото: vk.com/chpsochi

В городе-курорте ночью загорелся один из популярных магазинов. Огонь охватил торговую точку «Fix Price» в поселке Вардане на улице Львовской. Прохожие увидели клубы дыма на кровле и незамедлительно сообщили об этом пожарным.

- Сообщение о возгорании магазина поступило 10 ноября в 00:09. К месту вызова сразу же были направлены подразделения Сочинского ПСГ по повышенному рангу пожара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: vk.com/chpsochi

Оказалось, что огонь успел поглотить все здание. Перед пожарными стояла задача не только потушить пожар, но и не дать языкам пламени перекинуться на другие объекты.

- В 00:19 по прибытию первых подразделений было понятно, что происходит горение здания по всей площади. Существовала угроза распространения огня, - добавили «КП»-Кубань» в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

Фото: vk.com/chpsochi

За час спасатели справились с открытым горением. В 01:05 пожарные локализовали возгорание. Уже установлено, что от огня пострадала площадь здания в 225 квадратных метров.

- Еще около часа спасатели поливали тлеющие места, чтобы не допустить повторного возгорания. В 02:13 зафиксирована полная ликвидация пожара, - уточнили в МЧС.

К ликвидации возгорания были привлечены 65 человек, 18 единиц техники от РСЧС, в том числе 44 человека, 12 единиц техники от МЧС России. Пострадавших нет. Но товар, который находился в магазине, сгорел дотла. Сейчас собственники подсчитывают ущерб, а эксперты устанавливают причины пожара.