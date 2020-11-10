Жительница Крыма развела мать ребенка, который из-за пандемии не может вернуться в Россию

Фото: Марина Волосевич

Историй людей, которых разлучила пандемия, масса. Семьям все-таки удается воссоединиться, правда, с большим трудом. Этим и пользуются мошенники.

В сети аферистки попалась 36-летняя жительница Апшеронского района Ирина Ковгач (имя и фамилия изменены – Авт.). В 2010 году женщина вышла замуж, у пары появились двое детей. Однако спустя 7 лет брак дал трещину. Продолжать жить вместе Ирина с супругом больше не могла, она подала на развод, но с бывшим мужем осталась в дружеских отношениях. С детьми женщина стала проживать отдельно на съемной квартире.

6 октября бывший супруг Ирина улетел на постоянное место жительства в Индонезию. На время вместе с ним полетел и старший сын.

- Но, понимаете, из-за пандемии вылет из зарубежных стран, в том числе Индонезии, крайне усложнен. Билеты очень дорого стоит. Бывший муж в силу своего материального положения позволить себе заниматься оформлением документов не может, - рассказывала Ирина правоохранителям.

Обеспокоенная мать стала искать возможность, как можно скорее увидеться с сыном. Вечером 9 октября в одном из чатов в Telegram Ирина познакомилась с женщиной, которая дала контакты консула. Мужчина пообещал помочь оформить документы на выезд ребенка из Индонезии в Россию. Для оформления некоторых документов необходимо перевести 4000 рублей, а чтобы пройти тест на коронавирус, который сейчас необходим, - еще 1500 рублей.

- Затем он написал, что 12 октября на самолет, вылетевший из Индонезии в Россию, уже не было мест. Консул предложил свою помощь. Благодаря своему служебному положению он может сделать так, чтобы мой сын вернулся без каких-либо документов. Правда, билет обойдется в 30 тысяч рублей, - добавляет Ирина Ковгач.

Женщина перевела всю сумму на номер банковской карты, который ей прислали. А уже через минуту вся переписка с «консулом» исчезла. Ирина быстро поняла, что попалась на крючок мошенников. Полиция стала проводить расследование. Оказалось, что роль разводилы исполняла жительница Евпатории.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершила 20-летняя девушка, которая проживает на территории Крыма. Установлено, что ранее она не была судима, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – В действиях злоумышленницы усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

На данный момент идут разбирательства. Аферистка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо тюремное заключение на срок до пяти лет.