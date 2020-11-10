Харассмент наоборот: директор школы подралась с завхозом прямо на глазах учеников в школе Новороссийска

Недетские страсти кипят в школе города-героя. Фото: gorod-novoross.ru

В новороссийской гимназии №2 разгорелся конфликт между директором Еленой Кольцюк и теперь уже бывшим ее замом по АХЧ Валерием Власовым. Неприязнь между начальством и подчиненными случается нередко. Но после одной из стычек завхоза в буквальном смысле выпнули за дверь школы. Он отправился снимать побои, а потом написал заявление в полицию.

- Директор несколько раз ударила меня по лицу и в грудь, - пожаловался мужчина журналистам районки "Наша Газета". - Мне пришлось проходить лечение.

К слову, обидчице Валерия Власова 55 лет. И Елена Кольцюк - педагог с солидным стажем и столь же солидным авторитетом - в свою очередь обвинила завхоза в физическом воздействии.

- Он начал меня трепать, схватил за запястья, в результате чего я одну руку порезала об его кружку, а на второи руке сломала палец, - парировала педагог.

Елену Кольцюк собираются наказать за побои. Фото: novodar.ru

Рабочие отношения длинною в 6 лет испортились, по ее словам, когда сын Валерия Власова получил "двойку" на ЕГЭ по информатике.

- Он решил, видимо, мстить школе, - рассказала подоплеку конфликта Елена Кольцюк. - На хамство и грубость с его стороны жаловались и другие педагоги.

Между тем, полицейские отказались возбуждать уголовное дело за избиение 53-летнего завхоза его начальницей.

- Проверка показала, что признаки административного правонарушения в действиях директора Кольцюк усматриваются. Она будет привлечена к ответственности по статье "Побои", - сообщили "КП" - Кубань" в УВД по Новороссийску.

Педагог, кстати, сейчас пока находится на больничном.