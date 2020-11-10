В горах Новороссийска нашли мумию мужчины

Фото с места происшествия. Фото: instagram.com/ruvirina

Страшную находку обнаружили в Новороссийске. На горе Семигорка, что находится по соседству с Лысой, часто гуляют местные жители с собаками. Как правило, идут они по центральной тропе. Если же свернуть вправо, то можно попасть в небольшой сосновый бор, густо засаженный деревьями.

На одной из хвойных веток прохожие заметили что-то странное. Присмотревшись, ужаснулись - это было тело мужчины...

Очевидцы сразу же вызвали правоохранителей на место ЧП.

Фото: instagram.com/ruvirina

- Когда мы приехали, то полицейские машины уже стояли. Еще три сотрудника МВД были на склоне. Нас попросили гулять в стороне, так как на сосне висело тело человека, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» одна из очевидцев. - Вообще эта гора очень популярная у нас, особенно, когда закрыли проезд на смотровую площадку «Семь ветров».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», погибшему предположительно 35-40 лет. Более точно, назвать его возраст невозможно, как и установить личность. Для этого требуется подробная экспертиза.

Справа в сосновом лесу и обнаружили тело человека. Фото: instagram.com/ruvirina

Кроме того, на данный момент сложно понять, как давно произошла смерть. Известно, что умер он достаточно давно - останки успели превратиться в самую настоящую мумию. Поскольку тело было на хорошо проветриваемом участке местности, оно не разложилось, а высохло.

По правилам в случаях подобных жутких находок следственные органы проводят расследование для выяснения причин смерти человека.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения обстоятельств произошедшего, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» старший следователь Следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдгар Батраков. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.