Телеканал «Краснодар» запускает телемарафон в поддержку врачей, работающих с коронавирусными больными

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия затронула все регионы страны. Почти 8 месяцев прошло с того дня, когда на Кубани зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. С этого момента тысячи медиков живут, словно на передовой. Это и врачи, и работники среднего звена: медсестры, фельдшеры, лаборанты. Как в городах, так и в селах.

Без выходных и отпусков медработники продолжают оставаться в больницах и работать 24/7. Они не видятся со своими семьями, но делают все возможное, чтобы пациенты скорее встретились со своими родными.

- Именно за это нам хочется сказать теплое, искреннее спасибо! - говорит гендиректор МТРК «Краснодар» Максим Жмутский. - Поэтому 12 ноября телеканал «Краснодар» проведет телемарафон «Спасибо кубанским врачам». Продлится он 5 часов. Примерно такое же время врачи проводят в «красной зоне».

В прямом эфире ведущие вспомнят, как и с чего начиналась пандемия в регионе, какие ограничения ввели в крае, чтобы сдержать коварную инфекцию, какие изменения появились в жизни кубанцев.

- В студии на связи с нами будут главные врачи и их заместители пяти основных лечебных учреждений в Краснодаре. Также мы пообщаемся с теми жителями, которые переболели коронавирусом. Об истории болезни и успешном лечении узнаем у мэра города Евгения Первышова, председателя городской думы Краснодара Веры Галушко, а также у игроков команды «Локомотива-Кубань», - продолжает Максим Жмутский. - А еще попробуем надеть тот самый защитный костюм, в которых часами напролет работают медики.

Более того, в этот день съемочная группа телеканала «Краснодар» будет дежурить на станции скорой помощи, откуда каждый час будут прямые включения. Корреспонденты и операторы покажут зрителям, как ежедневно кипит работа у медсестер, врачей и операторов в call-центре. Также во время телемарафона жители Кубани увидят сюжеты о врачах в годы Великой отечественной войны и эпизоды программы «Врачебная тайна».

- Наша главная задача показать, что врачи — такие же люди, как и мы все, со своими увлечениями, радостями, переживаниями. Но сейчас мы хотим выразить им благодарность за работу, - добавляет гендиректор МТРК «Краснодар» Максим Жмутский.

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Телемарафон стартует в 13:40 в четверг, 12 ноября. Транслировать эфир будут на главном городском канале, на сайте, а также в других интернет-ресурсах телеканала.