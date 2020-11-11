Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 ноября 2020: новых заболевших больше, чем выздоровевших

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 ноября Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Количество заболевших COVID-19 на Кубани ежедневно превышает количество выздоровевших. Это значит, что до конца пандемии еще далеко. «КП» рассказывает о последних новостях коронавируса в Краснодарском крае на 11 ноября 2020 года.

За последние сутки число заболевших в регионе увеличилось на 146, при этом выписано только 56 человек, еще шестеро скончались. По данным на 11 ноября от коронавируса в Краснодарском крае лечатся 6143 человека. От осложнений COVID-19 за все время умерло 484 человека.

- 43 больных находятся в тяжелом состоянии, четверо из них – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, - сообщают в краевом оперативном штабе.

Коронавирусом болеют как взрослые, так и дети. Самому младшему пациенту с подтвержденным диагнозом за последние сутки всего пять лет, старшему – 83 года.

На передовой в борьбе с инфекцией на протяжении уже восьми месяцев находятся медики. С ноября изменился порядок выплат тем, кто работает с больными COVID-19. Теперь деньги будет начислять за каждую отработанную смену Фонд социального страхования, а не работодатель.

- Размер выплаты зависит от места работы медика (ковидный госпиталь, поликлиника, станция скорой помощи, патологоанатомическое бюро) и его должности (врач, медсестра, фельдшер, санитар, водитель скорой помощи), - пояснили в оперативном штабе.

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