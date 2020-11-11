«Значит, есть необходимость!»: ведущий праздников Самир Азарян об отмене новогодних корпоративов

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Никаких больше вечеринок и кутежей, маски носим, но не новогодние - такое решение приняли краевые власти, исходя из нынешней эпидобстановки. В регионе ежедневно коронавирусом заболевают более 140 человек. А впереди - непростое время, уж точно не для праздников. К надоевшему COVID-19 присоединятся еще грипп и простуда. Массовые гуляния и пышные застолья - то, что в канун Нового года поднимает нам настроение, сейчас может стать рассадником инфекции. Потому жителей Кубани стараются обезопасить.

О введенных ограничениях все краснодарские ведущие уже знают. Постановление опубликовали заранее намеренно, чтобы исключить бронирование заведений для банкетов.

- Думаю, что не делается, все к лучшему, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» известный краснодарский шоумен Самир Азарян. - Если эти ограничения действительно помогут, и так считают главные санитарные врачи, то примем это как данность.

При этом, по словам Самира Азаряна, бессмысленно было вводить ограничения, но с некоторыми послаблениями.

- Допустим, разрешили бы проводить мероприятия, но ограничили бы количество гостей, к примеру, до 20 человек. Это было бы странно, потому что обычно на корпоративах собираются больше 50, 100, 150 человек, это мероприятие, которое объединяет команду, - объясняет «КП» - Кубань» Самир Азарян. - Так что я думаю, все здраво, решение правильное.

В целом, отмена традиционных новогодних огоньков тоже была ожидаемой. Однако власти обещают усилить контроль за теми, кто возможно, готовится уйти в тень и организовать вечеринки "из-под полы".

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