Круизный лайнер «Князь Владимир» собирается переехать в Новороссийск из Сочи

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Похоже, в компании «Черноморские круизы», которая обслуживает лайнер «Князь Владимир», назревает большой скандал. Коллектив организации написал жалобу в министерство транспорта России и в Федеральное агентство морского и речного транспорта. В письме жалуются на то, что с приходом нового руководителя планируется переезд «Черноморских круизов» из Сочи в Новороссийск, что отразится на маршруте круизного лайнера «Князь Владимир». Сами сотрудники переживают, что из-за этого останутся без работы.

- Компания намерена сменить юридический адрес с предстоящим переездом из в Новороссийск из Сочи. А это отразится на маршруте « Князя Владимира», который курсировал по всему Черноморскому побережью, включая Абхазию, - говорит один из сотрудников, попросивший не называть его имени. – Все эти перестановки начались после того, как наше ООО возглавил Виктор Артемчик. Это случилось еще 14 октября. И сейчас он проводит реорганизацию компании. Если у лайнера изменится порт прописки, то это изменит и состав коллектива, как офисного, так и обслуживающего теплоход.

А еще сотрудник компании «Черноморские круизы» сообщил, что теплоход после переезда перестанет заходить в Сочи и Абхазию.

В минтранспорта сообщили, что разбираются с ситуацией. Официальных комментариев от компании "Черноморские круизы" пока получить не удалось.

Кстати, сам «Князь Владимир» сейчас стоит на приколе в порту Сочи. Из-за пандемии круизы на весь 2020 года отменили. Хотя до этого он курсировал между Краснодарским краем и Крымом.