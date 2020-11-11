Врачи-герои: минздрав Краснодарского края опубликовал список медиков, скончавшихся от коронавируса

Врач Алексей Васильченко стал первой жертвой коронавируса Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жертв коронавируса в Краснодарском крае уже почти полтысячи. Каждый день коварная болезнь уносит все больше жизней. Среди них врачи, медсестры, фельдшеры, санитары, водители скорых. Те, кто по долгу службы не может спасать, сидя на удаленке.

- И рады бы на изоляции пересидеть, но кто лечить будет, - говорят медики, вновь и вновь требуя от "гражданских" дисциплины и самосознания. - Мы в масках каждый день!

Одним из первых, не проработав и месяца в лабинском "ковид"-госпитале, на работе буквально сгорел талантливый врач-рентгенолог Алексей Васильченко. 52-летний доктор умер 25 апреля от полисегментарной пневмонии - диагноза, который безапелляционно свидетельствует о заражении коронавирусом.

- Он умер как герой, герой нашего времени! - написали потом его коллеги.

Теперь таких героев, умерших на своем служебном посту, только в Краснодарском крае насчитывается уже 26 человек.

Ефремова Марина Григорьевна

Верменко Александра Гениевна

Черджиев Олег Игоревич

Шкрабатовский Игорь Всеволодович

Сосновая Светлана Борисовна

Покопцев Юрий Валентинович

Васильченко Алексей Николаевич

Пырков Геннадий Николаевич

Кравченко Людмила Викторовна

Кутова Вера Николаевна

Суслин Владислав Викторович

Уринов Александр Витальевич

Комаров Анатолий Анатольевич

Жилина Наталья Александровна

Деревесникова Рита Михайловна

Марченко Татьяна Васильевна

Зорин Сергей Анатольевич

Шумлянская Ольга Алексеевна

"Комсомольская правда" соболезнует их родным и близким!