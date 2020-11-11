В Адыгее поймали мужчину, который ранил ножом водителя маршрутки из-за требования надеть маску

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае и Адыгее продолжает действовать режим повышенной готовности, во время которого все люди должны носить маски. Повязка должна быть не только в ТЦ и магазинах, но и в общественном транспорте. Правда, во время пандемии люди часто агрессивно реагируют на просьбу надеть средство защиты. Такое поведение - это одна из реакций на негатив со стороны. Порой маска становится причиной не только словесного конфликта, но и поножовщины.

В Адыгее в конце октября пострадал водитель маршрутки, который всего лишь попросил мужчину быть в маске во время поездки. Пассажир ответил отказом.

- Прошу вас, наденьте средство защиты пожалуйста. Действует режим, - старался быть вежливым шофер, но вновь услышал отрицательный ответ.

Тогда водитель заявил, что не продолжит движение, пока пассажир представляет потенциальную угрозу для других людей. Ведь неизвестно, болеет он или нет.

Громко хлопнув дверью, мужчина вышел из маршрутки. А через секунду через незакрытое окно ударил ножом водителя. Лезвие попало прямо в предплечье.

- Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь, - говорят в МВД по Адыгее.

Пассажира объявили в розыск - после случившегося он сбежал.

Спустя почти две недели беглеца задержали.

- Полицейские установили причастность 43-летнего ранее судимого жителя Шовгеновского района, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в МВД по Адыгее. - Мужчину задержали и опросили, он признал вину.

Поскольку водителя был нанесен вред, нерадивому пассажиру придется ответить за содеянное. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.