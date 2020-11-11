Винная столица: Анапа проведет первый в России Винный марафон и выставку WINEXPO 2021

Соглашение о реализации проекта подписали мэр Анапы и инициатор марафона Валерий Горюханов Фото: пресс-служба администрации Анапы

Анапа претендует на звание винной столицы России как минимум в 2021 году, у муниципалитета есть все шансы закрепить его за собой надолго. Качество местных вин растет год от года и уже получило признание на международном уровне, все больше туристов предпочитают разбавить пляжный отдых экскурсиями по «винным тропам» и дегустациями.

Каждый год тысячи россиян открывают для себя удивительный мир настоящего качественного российского вина, развеивая поросшие мхом стереотипы о дешевом суррогате из бочки на берегу Черного моря.

Культура производства и культура потребления благородного напитка растут. Убедиться в этом можно посетив хотя бы одну из десятков виноделен в окрестностях Анапы. Сегодня здесь рождаются вина мирового уровня.

В следующем году в Анапе планируется проведение двух крупных мероприятий, на которых можно будет узнать много нового о российском вине. Курорт примет большую выставку российского вина WINEXPO 2021, куда съедутся ведущие производители. А «изюминкой» праздника станет первый в России Винный марафон.

Соглашение о реализации проекта подписал мэр Анапы и инициатор марафона Валерий Горюханов.

Соглашение о реализации проекта подписали мэр Анапы и инициатор марафона Валерий Горюханов Фото: пресс-служба администрации Анапы

– Фактически это два праздника, два фестиваля в одном, – рассказал Валерий Горюханов. – С одной стороны, это спорт и здоровый образ жизни. С другой – это культура качественного виноделия. Кубань входит в число главных производителей вина в мире, а Анапа – винодельческая столица России. Где, как не здесь, проводить подобные мероприятия?

Ожидается, что выставка WINEXPO 2021 пройдет после майских праздников и продлится три дня. Есть надежда, что эпидемиологическая обстановка к этому времени позволит провести мероприятия без каких-либо ограничений.

Что касается Винного марафона, он может стать ярким ежегодным событием. Забеги пройдут в один день на нескольких дистанциях. Участникам соревнований нужно будет бежать или просто преодолевать дистанцию пешком, по пути дегустируя лучшие вина России и Краснодарского края на специальных контрольных точках. Также для пробега будут доступны винная миля и винная PROмиля – любительские короткие дистанции.

– Этот проект подчеркнет почетный статус Анапы как винной столицы России, – прокомментировал вице-мэр Виталий Воронов. – Мы действительно мажоритарии винного рынка в нашей стране, и мы должны рассказывать людям о культуре употребления вина. Винные марафоны уже обрели популярность в Европе, и подобные нестандартные активности, которые раньше казались несовместимыми, можно реализовать и у нас. Мы видим спрос со стороны непрофессиональных спортсменов, которые хотят совместить приятное с полезным и хорошо провести время в Анапе.

Один из самых известных винных марафонов в мире проводится с 1984 года недалеко от знаменитого Бордо. Ежегодно в нем участвуют несколько тысяч человек. Дистанция классическая – 42 195 метров. Но главное в нем не результат, а прекрасное настроение. Его, кстати, создают карнавальные костюмы, которые специально к мероприятию готовят марафонцы. Участники пробуют вина, сыры и устрицы на дистанции и дегустируют вина на 20 точках, а маршрут пролегает по живописным деревням. Бороться, кстати, есть за что – победитель получает запас превосходного вина, равный его собственному весу.

Каким будет маршрут винного марафона в Анапе пока неизвестно, но у организаторов грандиозные планы. Для участия пригласят спортсменов и любителей из разных регионов России, а в будущем дистанция может стать частью мировой серии винных марафонов.

Заводское и фермерское виноделие в Анапе и во всем Краснодарском крае переживает подъем. На протяжении десяти лет недалеко от курорта проходит фестиваль сыра и вина. В этом году на нем определили десятку лучших фермерских виноделен России. В топ вошли сразу два анапских «гаражных» винодела.

Критерии оценки были строги – от состояния виноградника и уровня производства до туристической инфраструктуры и даже маркетинга. Жюри отметило золотой медалью фермера Дмитрия Литавщука, его терруар расположен между Гостагаевской и Юровкой, также в десятку попала семейная винодельня Вадима и Ольги Бердяевых, расположенная в поселке Пятихатки.

Анапа – один из ведущих муниципалитетов Краснодарского края по площади виноградников. В 2020 году виноградом технических и столовых сортов занято более 2,6 тысячи гектаров. Виноградари Анапы вносят весомый вклад в общий урожай региона.

- Наши виноградари собрали более 193 тысяч тонн янтарной ягоды. Невзирая на пандемию и сложные погодные условия - урожай удалось получить практически на уровне прошлого года. Свою роль сыграла и господдержка - край компенсирует затраты на закладку виноградников и работы по дальнейшему уходу. В этом году на развитие отрасли из бюджета направлено 750 млн рублей, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кстати, к старту марафона в Анапе уже могут появиться первые вина с географическим указанием «Кубань». Роспатент рассматривает заявку, которую подали производители региона. Этот знак станет гарантией того, что вино сделано не менее чем на 85% из местного винограда и сможет защитить продукт от подделок.

Что немаловажно, нововведение откроет новые возможности для экспорта вина из Краснодарского края.