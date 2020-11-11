Как без диплома стать топ-менеджером в Москве и переехать в Краснодар на федеральные проект

Иван Мордвинов Фото: Архив "КП"

Гостем Нины Шилоносовой в этом выпуске был уралец Иван Мордвинов, переехавший на Кубань год назад.

Один из руководителей известного на всю страну портала 14 месяцев назад оставил высокую должность в Москве, чтобы работать в провинции на меньшей зарплате. По словам Мордвинова, он сам напросился на работу в «Клерке» - и потому что ему нравился сайт и потому что видел новые возможности его развития.

Иван вырос в Прикамье, поступил учиться в Пермский политехнический на автодорожный факультет, но был отчислен за несданный экзамен по философии. Неожиданно вчерашний студент оказался хорошим продавцом в салоне связи. Оттуда его позвали в солидную местную фирму, а потом уже пошла карьера в столице. Он вырос из менеджера по продажам в директора по маркетингу и персоналу крупной консалтинговой компании. При этом Мордвинов так и не окончил вуз. По его словам, учиться он не прекращал все эти годы, но это были специализированные курсы по конкретным компетенциям.

Краснодар ему очень нравится солнцем и жизнерадостными людьми. Продвигать его нужно, по его мнению, прежде всего не «колосками», а благоприятным климатом. Собственно, это уже сами поняли десятки тысяч россиян, приехавших в город из разных регионов страны. И они приносят Кубани новые знания и возможности.

Также Иван поделился своими впечатлениями о местных особенностях, а также рассказал, почему прогулки по улице Красной ему напоминают Испанию.

Тайм-коды

01:05 - представление гостя

01:50 – как «напросился» на работу в Краснодар. Чем удивил и привлек «Клерк»

04:36 – почему на этом портале лучше работать не удаленно

06:39 – кем себя ощущает Мордвинов. Идентификация Ивана

08:06 - ассоциации с Пермью

09:08 – особенности прикамской речи

10:15 – рубрика «Так отож»: кто такой перебендя?

11:53 – как руководил корпоративным телевидением и чему научился в московской фирме. Про культуру менеджмента и прорывы в онлайн-образовании для бухгалтеров

15:26 – как вошли в локдаун. Ошибки и прорывы

16:39 – вопрос из вотсапа: много ли в офисе неместных?

17:36 – приоритеты «географии» в должностях. Москвичи и провинциалы

18:38 – отличительные черты кубанцев. Смурной Мордвинов и жизнерадостные краснодарцы. Участливые кубанцы. Ненавязчивый кубанский сервис.

20:50 – как «продавать» Краснодарский край по мнению Мордвинова

23:09 – про казаков

24:44 – историческая рубрика «Любо знаты»: землеустроительная первая Казачья Рада в 1906 г.

25:45 – главное богатство Краснодарского края. Страна и город «Понаех»

28:42 - как топ-менеджер Мордвинов не получил высшего образования и где в итоге получал знания

32:44 – от карате киокушинкай к боксерскому клубу

34:22 – как и зачем выбирал собаку. Есть ли польза от животного для знакомств

37:55 – земляки-пермяки, «реальные пацаны»

39:55 – реплика в вотсапе: полная туфта! Почему приезжие не создали экономику, не построили завод?

40:09 – кто и чем должен заниматься, про экономику Кубани. Создание рабочих мест

41:51 – нужен ли «клеркам» тим-билдинг

42:51 – любимые места в Краснодаре, что нравится в городе.

44:26 – предпочтения в окрошке