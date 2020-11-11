Роспотребнадзор назвал самые зараженные места в Краснодаре

Заразиться можно, если не носить маску

Чем теснее, тем опаснее - к такому выводу пришли эпидемиологи в Краснодарском крае, анализируя данные по заболевшим в регионе.

- По нашей информации, маски меньше всего носят в общественном транспорте - всего 59 процентов от общего числа пассажиров, там вообще никаких правил не соблюдают. Немного лучше исполняют требования эпидемиологов в магазинах - 79 процентов посетителей и сотрудников находятся внутри помещений в масках. Еще лучше в этом смысле организована работа других людных мест, включая заведения общепита - 89 процентов посетителей находятся друг от друга на безопасном расстоянии и в масках, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе краснодарского управления Роспотребнадзора.

Следовательно, говорят в ведомстве, самым зараженным общественным местом, учитывая статистику по заболевшим в регионе, является транспорт.

Напомним, в Краснодарском крае сегодня, 11 ноября, зафиксировали 150 новых заболевших коронавирусом.

- За всеми, конечно, не уследишь, наказывать рублем тоже не хочется, - говорят эпидемиологи. - Но по-другому до людей не достучаться.

Кстати, на совещании было рекомендовано главам городов и районов увеличить количество автобусов на линиях в пиковые часы.

– Транспортные компании сокращают число машин при падении пассажиропотока, чтобы снизить издержки. Однако в часы пиковой нагрузки при росте пассажиропотока количество транспорта будет увеличено, а все доступные машины должны находиться на маршрутах. Это поможет избежать скопления людей на остановках и в салонах, – отметил вице-губернатор Александр Трембицкий.

К слову, стало известно, и что в Краснодарском крае, как и в Москве, отменили новогодние корпоративы и вообще любые банкеты. Иначе традиционные вечеринки могут превратиться в пир во время чумы, а последствия будут плачевными.