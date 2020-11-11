Завершены поиски подростка, загадочно пропавшего три недели назад в Новороссийске

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

О том, что в Новороссийске пропал 16-летний школьник, стало известно вечером 22 октября. Около 21:00 он вышел из дома в селе Цемдолина, но обратно не вернулся. С родными на связь он не выходил. Не появлялся он и на занятиях в колледже.

Стоит сказать, что первым тревогу забил именно однокурсник парня. Он обратил внимание, что юноша не пришел. Из-за того, что он долго не отвечал на телефон, товарищ решил не медлить и обратился к правоохранителям. С заявлением о пропаже сына пришли и родители. По факту загадочного исчезновения подростка организовали проверку.

К поискам подключились сотни людей: стражи порядка, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и просто неравнодушные жители.

Спустя несколько дней после пропажи юноши появилась информация от очевидца, который узнал мальчика с ориентировки.

- Мне кажется, я видел его на вокзале в Анапе, он садился в автобус, но куда направился, не знаю, - писал мужчина волонтерам "Лиза Алерт".

Эту информацию тщательно проверяли - подростка искали не только в самом Новороссийске, но и за его пределами. И вот спустя 3 недели стало известно, что официально завершены поиски юноши.

- Во время проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, установлено местонахождение 16-летнего жителя Новороссийска, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Как оказалось, парень за время поисков успел выехать за пределы Краснодарского края. Его нашли в соседнем регионе.

- С подростком и его законным представителем продолжает работать следователь, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.