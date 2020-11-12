Тест на COVID-19: Насколько хорошо ты осведомлен о коронавирусе

Предлагаем пройти тест на знания о коронавирусе онлайн Фото: Михаил ФРОЛОВ

2020-й год совершенно точно войдет в историю как один из самых неординарных. Сейчас идут споры о «слове года», но ясно одно – оно будет связано с COVID-19 или новой коронавирусной инфекцией. Еще год назад большинство из нас ничего не знало о значении этих слов, а первые сообщения об угрозе в начале 2020-го казались уж слишком накрученными.

Ровно восемь месяцев назад в Краснодарском крае был зарегистрирован первый заболевший COVID-19. С тех пор мы пережили серьезные ограничения, карантин, границы со многими странами до сих пор закрыты. Пандемия безусловно повлияла на жизнь каждого из нас.

Один из важнейших навыков в новых условиях – умение ориентироваться в информационном пространстве, находить достоверные источники и выполнять требования и рекомендации специалистов. Проверим, насколько хорошо вы осведомлены о коронавирусе?