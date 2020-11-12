Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 ноября 2020: никаких больше новогодних банкетов

Праздники и большие компании запрещены

Режим повышенной готовности в регионе действует до 18 ноября, но уже сейчас понятно, что он будет продлен. Это значит, что до конца пандемии еще далеко. «КП» рассказывает о последних новостях коронавируса в Краснодарском крае на 12 ноября 2020 года.

За последние сутки число заболевших в регионе увеличилось на 150, при этом выписано только 56 человек, еще двое скончались. По данным на 12 ноября от коронавируса в Краснодарском крае лечатся больше 6 тысяч человек. От осложнений COVID-19 за все время умерли 486 человек.

Более того, стало известно, что новогодних корпоративов не будет.

- На период действия режима повышенной готовности под запретом находятся досуговые и зрелищные мероприятия, а также оказание услуг в этом направлении, - говорится в письме муниципальным образованиям, за подписью руководителя департамента потребсферы Краснодарского края Романа Куринного.

Напомним, в режиме тотальных ограничений индустрия развлечений находится с апреля 2020 года. В Краснодарском крае уже почти 8 месяцев закрыты кинотеатры, театры, не проводятся концерты и фестивали. Исключение составил лишь осенний "Кинотавр" в Сочи, но и он проходил в узком кругу зрителей и участников под строгим контролем Роспотребнадзора.

Кстати, в ведомстве самым небезопасным с точки зрения инфицирования коронавирусом назвали общественный транспорт. В нем, как отмечают, эпидемиологи, почти не носят масок.

К слову, городские власти Краснодара решили увеличить количество подвижного состава, чтобы не создавать столпотворение в транспорте.

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