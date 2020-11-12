В Сочи неизвестные с 8 этажа бросили стеклянный стакан на голову ребенка

В травмпункте ребенку наложили швы.

Внезапный удар, шок, звон стекла – ребенок падает на асфальт. Около одного из подъездов многоэтажки на Тепличной, 79 в Сочи выбросили… стакан с водкой.

- В тот день ко мне в гости пришел друг вместе с 8-летним сыном. Когда только заходили в подъезд, мальчик заприметил детскую площадку и попросился поиграть. Мы его отпустили, но из окна квартиры приглядывали за ним, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» друг отца пострадавшего ребенка Юрий Филатов (фамилия по его просьбе изменено – Авт.).

Во время беседы мужчины услышали громкий звон, а затем плач ребенка. Испугавшись, они выбежали на улицу.

- Оказалось, что сын друга возвращался с прогулки. В тот момент, когда он подошел к подъезду, 100-граммовый стакан рухнул. Ориентировочно его сбросили с балкона 8 этажа дома, - продолжает Юрий Филатов. - Конечно, когда все случилось, нам было не до выяснения обстоятельств. Мы пытались остановить кровь. Была сильно разбита голова, поэтому повезли ребенка в травмпункт.

Там 8-летнему мальчику наложили швы. Сейчас он отлеживается дома после произошедшего. В ближайшее время ему проведут обследование, чтобы выяснить, на сколько серьезной может быть это травма.

В объектив камер на 8 этаже попала женщина.

- Во время нашей суеты пропали видеозаписи инцидента – управляющая компания все быстро убрала, - говорит Юрий. – Но камеры, установленные на 8 этаже, зафиксировали некую женщину со светлыми волосами, которая как раз в то время направлялась к балкону.

Благодаря записи правоохранителям удалось установить подозреваемую. По словам Юрия, женщину уже вызывали на опрос в отдел полиции. Родители ребенка надеются, что она ответит за содеянное. Пока же правоохранители продолжают расследование.