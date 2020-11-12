Когда надеть маску убеждать не надо: мама 6-летней девочки рассказала, как они побороли неизлечимую болезнь

Алиса Матяш Фото: Личный архив

Маленькая девочка Алиса Матяш теперь учится кататься на роликах и дружить со сверстниками. Болезнь отняла самые сладкие годы ее детской жизни.

- В школу на следующий год только, но мы уже пишем и читаем, - улыбается ее мама Яна.

А три года назад родители Алисы боялись так далеко заглядывать в будущее. Мечтать о простых и будничных, казалось, вещах было страшно.

- Наша активная и неугомонная дочка вдруг начала быстро уставать, трижды переболела простудой, у нее пропал аппетит, - с болью вспоминает Яна. - Через месяц она опять сильно заболела.

Ребенок летает в Санкт-Петербург каждые три месяца на контроль Фото: Личный архив

После тщательного обследования у Алисы обнаружили миелодиспластический синдром – его еще называют предлейкозом. В этом случае ребенок мог умереть от самой банальной простуды, потому что ее иммунитет сам был тяжело болен.

Врачи сказали, что спасти Алису может только пересадка костного мозга.

- Брата или сестры, которые могли бы стать донором, у дочки нет, а искать неродственного донора времени не было, - рассказывает Яна. - В итоге решили брать трансплантант у папы Алисы.

Первая операция оказалась неудачной. Новый костный мозг не прижился. Алисе становилось все хуже.

- Для нас это история было ужасной трагедией...переживали с трудом, но выбора не было,боролись и верили, - продолжает мама девочки.

Следующая трансплантация была вскоре назначена. На этот раз, как донора, на кушетку рядом с Алисой уложили ее маму. Параллельно на дорогущие лекарства для девочки из Краснодарского края страна собирала больше 4,5 миллионов рублей через "Край добра". Страна не подвела, костный мозг ее мамы - тоже! Алиса медленно, но верно начала восстанавливаться.

Алиса готовится идти в школу, но уже умеет читать и писать Фото: Личный архив

- Надо ли говорить, что все это время мы все, а Алиса особенно не снимала защитной маски с лица. Поэтому сейчас для меня диким кажется то, что людей нужно убеждать надеть маску, чтобы не умереть, - продолжает Яна.

Алиса выздоровела, о страшном диагнозе ей напоминают пока только шрамы от операций и многочисленные поездки на контрольные анализы в Санкт-Петербург.

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- Чтобы не подхватить никакую инфекцию, тяжелобольные дети носят маски, которые совсем не такие, как у нас - не обычная ткань, а плотно прилегающие к лицу, пластиковые. Они давят, после них остается след на лице, в них не очень удобно, но ребята их не снимают. Они знают, что маска - спасает жизнь. Поэтому когда жители Кубани не носят повязок, говорят, что это неудобно, хочется поставить в пример наших деток - они стойко переносят все тяготы в борьбе за самое ценное - здоровье, - говорит руководитель благотворительного фонда "Край добра" Яна Старожук.