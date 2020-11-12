«Когда старики плачут от счастья, значит, работаю не зря»: студентка медвуза взяла шефство над пожилыми людьми во время пандемии

Фото из личного архива Анастасии Громовой

В Краснодаре пенсионерка Лариса Ивановна Васильева ждет волонтеров с самого утра. Ей предписано в период пандемии оставаться дома из-за возраста и хронических болезней. А студенты-волонтеры и продукты принесут, и в аптеку сбегают. Наконец - долгожданный звонок в дверь.

На пороге - черноволосая девушка с лучистыми глазами. У нее в руках большой пакет из продуктового магазина. Это Анастасия Громова. Девушка приходит в маске и перчатках.

- Как здоровье, - искренне интересуется Анастасия. - Какие лекарства купить?

В краевом центре волонтерское движение возникло более десяти лет назад, объединяя большое количество добровольцев. И во время пандемии коронавируса число желающих помогать увеличивается в геометрической прогрессии. Вдохновляющие поступки бескорыстных, неравнодушных людей помогают поддержать жителей краевого центра, прежде всего – пенсионеров, находящихся в группе риска.

Фото из личного архива Анастасии Громовой

Как раз одна из активных добровольцев – студентка Кубанского государственного медицинского университета Анастасия Громова. Она учится на четвертом курсе педиатрического факультета и уже стала заместителем руководителя регионального волонтерского штаба помощи пожилым людям «МыВместе», который начал свою работу в период пандемии.

Фото из личного архива Анастасии Громовой

- Стараемся успевать везде – и учиться, и людям помогать, - говорит волонтер. - Эпидобстановка ухудшилась, заявок стало больше, объем работы увеличивается с каждым днем. Но мы справляемся, ведь к нам присоединилось много людей, желающих помогать: неравнодушные предприниматели, местные жители, студенты. На данный момент штаб объединяет более 4,5 тысяч волонтеров по краю.

К волонтерам за помощью обращаются люди старше 65 лет, маломобильные граждане и лица, имеющие хронические заболевания. Добровольцы доставляют им продукты, предметы первой необходимости и лекарства, помогают оплатить ЖКХ.

- Современные реалии вынуждают нас переключаться на новый формат, полная дистанционная работа. К сожалению, пожилым людям очень тяжело перейти в цифровое пространство, поэтому для их удобства и безопасности, работаем мы - рассуждает Настя. - Будучи молодыми и активными, мы можем направить свою энергию в доброе и полезное русло.

Фото из личного архива Анастасии Громовой

Потому девушка, оставив отдых и развлечения, все свое свободное время посвящает нуждающимся. Она никогда не лениться лишний раз сбегать в магазин или аптеку, если ее подшефные что-то забудут внести в список. Бывает, что прихватит еще какую-то мелочь от себя, в подарок.

- Это ни с чем несравнимая радость: видеть их слезы благодарности, это самая большая награда, - признается волонтер-медик.

Пожилые краснодарцы всегда с нетерпением ждут Настю и бесконечно благодарят стихами и добрыми словами.

Самая дорогая награда

- Знаете, одна из пенсионерок завела традицию награждать всех волонтеров рукописными грамотами. У меня тоже есть такая, - улыбается Настя и извиняется, что не может еще уделить нам времени - ей надо бежать за продуктами, которые попросила купить одна пожилая краснодарка.