На Кубани разработана уникальная программа реабилитации после коронавируса: в Сочи открылся единственный в крае центр, где восстанавливают COVID-пациентов

Фото: @marinabraliuk

Даже вылечившимся от коронавируса, людям потом еще необходимо наблюдение врачей.Эта инфекция настолько коварная, что процесс восстановления может занимать несколько месяцев. И многие частные клиники Кубани даже решили зарабатывать на тех, кто перенес COVID-19, предлагая программы реабилитации. Но есть в Краснодарском крае и центр, где можно приходить в себя после болезни совершенно бесплатно. И находится он там, где людям, которые перенесли коронавирус, дышится лучше – в горах. В сочинской Красной Поляне. «Комсомолка» побывала в первом на Кубани реабилитационном центре для тех, кто перенес COVID-19.

Санаторий при больнице

Реабилитационный центр – это небольшое отделение на базе горбольницы № 8 в Красной Поляне. Здание находится в горах, окружено пихтами и соснами, а на территории больницы – целый сад, в котором пациенты могут гулять, дышать свежим воздухом и восстанавливаться. В реабилитационном центре – 20 коек. Они все заняты. А сами палаты - 1-2-местные. И это больше похоже номер в санатории, чем на больничную палату – тут и санузел, и душ, и телевизор с холодильником. Все, чтобы пациентам было удобно и комфортно. Ну и само лечение идет в рамках обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для пациентов. Курс рассчитан на 14 дней.

Фото: @marinabraliuk

- Реабилитационные мероприятия направлены на улучшение тех функций организма, которые пострадали в результате ковида, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» главный врач ГБУЗ «Городская больница № 8 города Сочи» Марина Бралюк. - Например, улучшение вентиляции легких, газообмена, дренажной функции бронхов, улучшение кровообращения в легких, ускорение процессов рассасывания зон воспаления.

А еще после программ центра у пациентов повышается общая выносливость, корректируется мышечная слабость, исчезают беспокойство, депрессия, астения, нормализуется сон.

- Всем пациентам, перенесшим COVID-19, назначается лечебная физкультура, - пояснила Марина Бралюк. - Обязательно - дыхательная гимнастика, а еще пациенты крутят педали на велотренажере, используется во время реабилитация и такой способ, как дозированная ходьба на свежем воздухе. И постепенно нагрузка увеличивается.

А для улучшения вентиляции легких и отхождения мокроты применяются ингаляции различных лекарственных препаратов. В центре пациент, которые перенес коронавирус, проходит еще и на лазерную и магнитотерапию – все это восстанавливает легкие. И это далеко не весь спектр процедур: массаж, мануальная терапия и многое другое.

Поступила «еле живая», а выписалась «как огурчик»

Елена С. приехала в центр с одышкой, постоянной усталостью, бессонницей, унынием и депрессией. А выписывалась цветущей, активной, с блестящими глазами.

- За 14 дней врачи меня поставили на ноги, это просто волшебство, - говорит женщина, которая идет с сумками на выход. Елену выписали в тот день, когда мы приехали в реабилитационный центр. – Вы даже не представляете, как мне было плохо. А где подхватила коронавирус – даже не знаю. Наверное, в магазине. У меня была высокая температура, перестала чувствовать запахи. Когда попала в COVID-госпиталь, поражение легких было больше 60 %. Я думала, что никогда не выкарабкаюсь, ведь даже после выписки оставалась сильная слабость. И мне врачи в госпитале посоветовали пройти курс реабилитации, что я сразу же и сделала.

Центр работает уже 2,5 месяца, и за это время реабилитацию здесь прошли 40 человек. В основном это пациенты от 40 лет. Самому старшему - 86 лет. Все пациенты – жители Краснодара, Сочи и других городов и районов края.

- Но мы готовы принимать и жителей со всей России, - отметила Марина Бралюк. - В числе наиболее сложных пациентов оказался врач одной из кубанских больниц – он поступил к нам слабый, выносливости к физнагрузкам не было, но с такой волей к победе, что в конце курса реабилитации проходил пешком примерно пять километров.

И горный воздух, как терапия

А вот знания по реабилитации больных после ковида, специалисты собирают, что называется, со всего света. Многое наработано отечественной медициной.

- Мы имеем возможность постоянно повышать свои знания, участвуя в вебинарах, семинарах, конференциях, проходящих онлайн. Постоянно штудируем все, что имеется в интернете, - рассказала руководитель медучреждения. - Целебный горный воздух Красной Поляны тоже стал одним из факторов реабилитации. В комплекс лечения в обязательном порядке входят дозированные прогулки на свежем воздухе. А если они проходят на фоне красивейших горных пейзажей (замечательный терапевтический фактор для лечения депрессии и уныния), а также дыхания чистым и «вкусным» воздухом в условиях несколько пониженного атмосферного давления (улучшение всех составляющих функций дыхания) это как раз и есть целебное действие комплекса природных факторов среднегорья. Плюс в Красной Поляне выше концентрация ультрафиолета (повышенная выработка витамина Д. – прим. Авт), больше озона, ниже влажность воздуха.

Нужна помощь и медицинская, и психологическая

У людей, переболевших коронавирусом, могут наблюдаться различные симптомы в зависимости от поражения тех или иных систем организма, в том числе и те, которые требуют психологической и неврологической помощи. Именно поэтому с пациентами в центре работает ни один врач, а сразу несколько. А когда человек поступает на реабилитацию, получает план-маршрут на день – все расписывается по часам и минутам – и вперед к победам!

Фото: @marinabraliuk

- От пациента нужны желание и мотивация, чтобы максимально использовать свой «реабилитационный потенциал», - улыбнулась главврач.

Коронавирус - болезнь новая, активно изучаемая. Среди проявлений постковида - нейропсихологические проблемы, такие как тревога, депрессия, отсутствие мотивации, а в более серьезных случаях - снижение общих когнитивных функций. Иногда даже сохраняются признаки поражения центральной нервной системы – нарушения со стороны органов чувств – обоняния, вкуса. То есть, нужна особая нейропсихологическая реабилитация.

Необходимо восстановить нормальную работу вегетативной нервной системы, обеспечить усиленное белковое питание. Все это как раз и входит в программу реабилитационных мероприятий, разрабатываемую специалистами индивидуально для каждого пациента!